В деревне Русу Обелинас сгорело все хозяйство одной семьи

6 апреля во второй половине дня в деревне Русу Обелинас (Шилальский район) сгорело все хозяйство одной семьи.

Когда хозяева были дома, неожиданно загорелась хозпостройка, в которой было сено и домашний скот. Женщина еще успела войти в постройку, пыталась заливать огонь водой, но увидела, что пламя охватило сено, поэтому стала звонить по номеру 112. Когда приехали пожарные, уже горела крыша постройки, внутрь было невозможно войти. Во время пожара сгорели 9 коров, два подтелка, два теленка, две овцы и четыре барашка.

"Находившийся неподалеку сосед успел отвязать собаку и вывести из хлева одну корову, – сказала представитель Шилальской противопожарной службы Лайма Казлаускене. – Люди живут на хуторе, до ближайших соседей – несколько сот метров, помочь было некому".

Пожар тушили 9 пожарных на 4 автоцистернах, им помогали 5 волонтеров. Пожарные работали 4 часа. Во время пожара сгорела крыша хлева, две каркасные пристройки, около 3 т соломы. К счастью, жилой дом уцелел.

По словам Казлаускене, предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Очаг возгорания был в том месте, где хранились корма.