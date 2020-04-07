Представитель правительства о статистике: 40% больных коронавирусом в Литве младше 40 лет

Представитель правительства и советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис во вторник утром на пресс-конференции правительства представил статистику ВОЗ о смерти от коронавируса.

"О заболевших у нас людях и угрозе для их жизни. Хочу обратить внимание, что 40% больных младше 40 лет. 60% - лица от 40 лет и старше.

Согласно данным ВОЗ, если вам 80 и больше лет, то риск умереть от коронавируса составляет 14,8%. Если вам 70-79 лет, то риск составляет 8%. В группе 60-69 – 3,6%, 50-59 лет – 1,3%. А для более молодых этот вирус менее опасен, смертность ниже 1%", – сказал советник премьер-министра.

Сурплис сказал, что 3/4 всех случаев заболевания в Литве - местные.

"Вчера проверили 2208 образцов, установили 37 новых случая заболевания. Значит, количество новых заболевших по-прежнему составляет 2-3%. Всего у нас 880 больных. Только 25% - из них это приехавшие из-за границы. 3/4 - местные случаи. Скончались 15 человек, выздоровели – 8. Мы надеемся, что количество выздоровевших вскоре начнет расти", – сказал Сурплис.

Он рассказал и о тех образцах, которые лаборатории еще не проверили.

"Сейчас в лабораториях не проверены больше 800 образцов. Поэтому Минздрав принял решение, ускорить их исследование. Эти образцы распределили по 4 крупным лабораториям, чтобы быстрее исследовать их", – сказал Сурплис.

"Хорошая весть - система здравоохранения и внутренних дел обеспечена средствами защиты минимум на три месяца", – сказал он.