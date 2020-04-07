Министр: одна неделя карантина сокращает годовой рост ВВП Литвы на 0,5%

По подсчетам экономистов, карантин, объявленный с целью контроля над распространением коронавируса, сокращает рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы приблизительно на 0,5% в неделю, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.

"Конечно, мы ощущаем негативное влияние, экономисты подсчитали, что одна неделя карантина урезает около 0,5% годового роста ВВП, поэтому естественно, что, чем дольше продлится карантин, тем более значительным будет воздействие", – сказал В. Шапока во вторник в интервью радиостанции LRT.

По его словам, если распространение коронавируса в Литве и в Евросоюзе удастся взять под контроль в первом полугодии, годовой спад экономики Литвы в этом году будет однозначным, если нет – двузначным.

В. Шапока также отметил, что для сокращения последствий кризиса с коронавирусом Литва использует как накопленные резервы, так и заимствованные средства. В понедельник было заявлено о кредитах международных финансовых организаций на 1,5 млрд евро, планируется выпустить еврооблигации, также заимствовать на внутреннем рынке.

По словам министра, Литва будет использовать и средства, которые готовят ведомства Евросоюза, однако основным решением, которое уже принято и применяется, является программа Европейского Центробанка на сумму в 750 млрд евро для обеспечения финансовой стабильности.

Он также сказал, что обсуждаются предлагаемые Еврокомиссией схемы компенсации временной безработицы на 100 млрд евро, схемы гарантий Европейского инвестиционного банка для малых и средних компаний, средства Европейского механизма стабильности приблизительно на 400 млрд евро, которые предоставят возможность каждому из государств позаимствовать около 2% от ВВП.

"По всем этим вопросам нет окончательной договоренности, я считаю, что больше ответов будет после планирующейся сегодня вечером он-лайн встречи министров финансов зоны евро, на которой мы будем искать ответы на все детали и консенсус в контексте этой пандемии", – отметил В. Шапока.