Президентская служба: регулирование цен приведет к появлению "черного" рынка

Регулирование цен может привести к появлению "черного" рынка, сказал советник президента Симонас Крепшта. По его словам, вместо этого стоит создать более благоприятные условия для производства самых необходимых средств защиты в Литве.

"Сама цель - добиваться определенной цены на некоторые товары - хорошее дело. Только предложенные средства, неподходящие. (...) Регулирование цен не дает положительного эффекта, даже наоборот – приводит к отрицательным последствиям, на рынке может вообще не остаться регулируемых цен. Действительно сложно представителям власти сказать, какая цена подходящая. Если цена указана слишком низкая, меньше расходов на тот момент, (...) то такие товары раскупят и появится "черный" рынок", – сказал в интервью Žinių radijаs советник президента.

По его словам, есть и более подходящие альтернативы, например, создать благоприятные условия для производства средств защиты в Литве.

"Альтернативы есть, если речь идет о средствах защиты: антисептике, перчатках. Надо делать все, чтобы поощрять их производство в Литве. Устранять препятствия на пути выдачи разрешений, устранять бюрократические препятствия, которые мешают расширению производства. Надо обеспечить свободное перемещение товаров через границу как при экспорте, так и при импорте. Эти меры снижают цены, повышают конкуренцию", – сказал Крепшта.

Парламент Литвы 7 апреля должен голосовать по закону о регулировании цен на необходимые товары и услуги.

На прошлой неделе парламент Литвы не принял решение по этому вопросу из-за недостатка кворума. В предложенном законе сказано, что в условиях чрезвычайной ситуации должны гарантировать жителям, ведомствам и хозсубъектам доступные цены на необходимые товары и услуги. Закон должна внедрять в жизнь Государственная комиссия по ценам.