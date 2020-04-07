В Литву идет теплая погода: воздух прогреется до 21 градуса

Во вторник из юго-западной Европы в Литву придет тепло. Днем на большей части территории страны будет 18-21 градус тепла, прохладнее будет только в Жемайтии - 14-16 и на море - всего 12-13 laipsnių.

Во второй половине дня, начиная с западных районов, над страной пройдет холодный атмосферный фронт. На юге и на востоке будет солнечно. А над северной частью страны пройдет небольшая зона облаков, местами возможен кратковременный дождь.

Во второй половине дня на западе усилится западный ветер. На восток сильный ветер придет только к вечеру.

В Вильнюсе будет ясно. Будет дуть теплый, но сильный юго-западный ветер. В полдень воздух прогреется до 20-21 градуса тепла.

На взморье будет прохладнее. В полдень Клайпеде будет 12 градусов, однако во второй половине дня из-за сильного ветра снизится до 8 градусов.

В среду над Литвой опять установится зона высокого давления, по-прежнему будет солнечно и без осадков. Ветер успокоится, только ночью на востоке порывы будут довольно сильными. Днем уже будет 13-18 градусов выше нуля.