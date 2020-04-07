По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 7 апреля в 7.00 ч.:
В Литве были подтверждены: 880
Из них за минувшие сутки: 37
За понедельник проверили: 2208
Всего до вчерашнего дня было проверено: 27 807 образцов
За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 880.
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 7 апреля в 7.00 ч.:
В Литве были подтверждены: 880
Из них за минувшие сутки: 37
За понедельник проверили: 2208
Всего до вчерашнего дня было проверено: 27 807 образцов