Распивающие алкоголь за магазином мужчины не обращают внимания на карантин: сидят вместе без масок и ругают власть

Двое друзей - Денис и Роман - из Швенчениса эпидемии коронавируса не боятся и даже ничего о ней не хотят слышать. Мужчины как пили пиво, так намереваются пить его дальше, на это не повлияют никакие болезни. Журналист Delfi Ориюс Гасановас рассказал, как некоторые жители Литвы переживают карантин.

Каждый день мы с грустью смотрим на растущее количество заболевших людей. Врачи жалуются на нехватку респираторов, других средств защиты, общество возмущается поведением депутатов, которые не повысили зарплаты врачам. А между тем рейтинг главы Минздрава Литвы растет, люди шутят об исчезновении президента.

В последние недели происходит немало серьезных вещей, новости можно смотреть каждый час, и вы на самом деле узнаете что-то новое. Кажется, вся страна, все люди живут одним. Все мы, как один кулак. Но на деле не совсем так. Определенный слой общества об этом ничего не знает и не хочет знать.

"Карантин? Какой еще карантин, что ты мелешь?", – смеются в ответ на мой вопрос Денис и Роман, два веселых друга, которых журналист встретил у магазина "Продовольственные и бытовые товары" (Maisto ir buities prekės) в Швенченисе.

Мужчины курили, а в руках у них была упаковка пива и мешок продуктов – "к пиву".

Несмотря на то, что жителей Литвы по всем возможным каналам просят без надобности из дома не выходить, а за продуктами ходить раз в неделю и со средствами защиты – эти господа о таком и не слышали.

"Не знаю, мне не интересно", – коротко ответил один из них. Они не намерены ничем защищаться, поскольку мужчины уверены - коронавирус выдумали политики.

"У нас все, как было, никакой инфекции нет, все хорошо", – порадовались друзья.

На вопрос, не скучно ли им в карантин в небольшом городке – они только рассмеялись. По их словам, здесь всегда скучно и уже много лет, поэтому они и выпивают, чтобы стало веселее.

"Больше всего событий бывает у магазина, там можно встретить людей, в других местах никого нет, все закрыто", – рассказали мужчины, но у них нет предложений, как изменить жизнь в городке, они считают, что этим должны заниматься власти. "А за что мы им платим?" – вопрошали он.

Foto: Orijus Gasanovas

– Может, вас что-то интересует? Может что-то может изменить ваше отношение к жизни? – спросил их журналист.

– Мы слышали, в Украине все дешевле, чем у нас, проститутки там тоже со скидкой? – отвечают вопросом на вопрос друзья.

– Видно, дешевле, но не могу сказать наверняка. Сейчас нельзя снимать проституток, сейчас - карантин, – ответил им журналист.

– Зачем все эти истории, нам девки нужны, – жалуются они и снова интересуются, где путаны дешевле - в Украине или в Литве.

– А если там, вы туда поедете к ним? – интересуется журналист.

– Ну да, надо попробовать, – мечтают мужчины, не задумываясь о том, что граница сейчас закрыта.

По словам друзей, защитные маски носят только легковерные дураки, которые боятся всего, о чем им рассказывают власти. "Те времена, когда надо было слушать политиков, закончились сейчас можно жить свободно", – говорят они и радуются, что успели купить пива до 20 ч. И купили не бутылку, а упаковку, чтобы хватило до завтра.

"В новостях всегда только о плохом говорят, там один негатив", – жалуется Богдан из Неменчине, поэтому он старается новости не смотреть. Он каждый день за магазином встречается и выпивает с другими местными мужчинами. Они пьют все, что приносят. Чаще всего это пиво и дешевое вино, иногда крепкие напитки.

При встрече мужчины шутят, честят окружающих на чем свет стоит. Полицейские – плохие, политики – плохие, проходящие мимо бабушки в масках – тоже плохие. Почему – никто не вникает особенно. Они привыкли критиковать и ругать. "А что тут хорошего?" – сказал Богдан, отвечая на призыв взглянуть на мир другими глазами.

Foto: Orijus Gasanovas

Богдан - единственный из всей компании в Неменчине носит маску и даже иногда надевает ее. Как говорит: обычно тогда, когда идет в магазин. Причина: ему кто-то сказал, что в противном случае могут не впустить и не обслужить. А так маска лежит у него в кармане или висит на шее.

Foto: Orijus Gasanovas

"А чего боятся этой болезни, все равно все умрем", – сказал он и снял маску.

О "каком-то карантине" в стране он слышал, но ничего конкретно не знает. Его жизнь карантин никак не изменил. Он встает, одевается и идет на встречу с мужчинами к магазину. "Мы говорим о том, что работы нет, люди несчастны", – сказал он и показал на троих сидящих на лавочке.

Журналист попытался завязать с ними беседу, но троица уже разговаривала с трудом.

"Вот такой у нас карантин", – смеется Богдан, стоя у печальной троицы.