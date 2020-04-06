После скандальной истории с депутатом парламента эпидемиолог вынесла вердикт: самоизоляция обязательна

В публичном пространстве разгорелись дискуссии, связанные с поведением депутата Дайнюса Гайжаускаса, который не соблюдал самоизоляцию после того, как получил отрицательный тест на коронавирус. Возник вопрос, как же на самом деле надо поступать в таком случае. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что изоляция нужна, если тест был положительным, а главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене убеждена - изоляция нужна и если результат был отрицательным.

Министр сказал, что изменение было внесено, когда расширили характеристику случая.

"Мы расширили список проверяемых, проверяем не только приезжих, но и тех, у кого был контакт, кто должен находиться в изоляции. Часть приезжих не знали ни о возможных контактах, ни о том, из какой страны эти контакты вернулись. Такие люди автоматически не должны уходить в самоизоляцию, если у них коронавирус не установили", – сказал Верига.

Однако он призвал людей вести себя ответственно, и не покидать дом, если появились симптомы.

На вопрос, надо ли изолироваться человеку, которого проверили на коронавирус, Ашоклене ответила, что надо исходить из ситуации.

"Если у человека был контакт и он проверился, когда у него не было симптомов, может даже в первый день контакта, конечно же, он должен провести 14 дней в изоляции. Ведь вирус проявляется не сразу, он должен накопиться в организме, чтобы его можно было определить. Поэтому неудивительно, что через несколько дней результат уже может стать положительным. 14-дневная изоляция обязательна", – сказала эпидемиолог.

Напомним, что эта дискуссия была вызвана действиями депутата Гайжайскаса. Он видел основания для того, чтобы сдать анализ, но не видел смысла в соблюдении 14-дневной самоизоляции.

Он убежден, что соблюдал все законы, и сказал, что консультировался с министром. "29 марта я позвонил министру, пояснил обстоятельства, сказал, что результат отрицательный, спросил, надо ли мне соблюдать самоизоляцию. Министр ответил, что нет. Что я могу присутствовать на заседании ПКНБО и на пленарном заседании. Он указал, что мы должны на заседании соблюдать все правила безопасности", - сказал Гайжаускас.

Он сдал анализы и 28 марта получил отрицательный ответ, в котором сообщалось о необходимости самоизоляции на 14 дней.

Гайжаускас прочитал закон, на основе которого было составлено сообщение о самоизоляции на 14 дней. Он сказал, что не отвечал установленным требованиям и, как уже упоминалось, обратился за разъяснениями лично к министру.

Совсем недавно стало известно, что Минздрав срочно изменил действовавший порядок и сейчас людям, которые получили отрицательный ответ теста не надо проводить 14 дней в изоляции.

"В новом тексте не осталось требования провести в изоляции 14 дней человеку, тест которого получил отрицательный результат, несмотря на то, что прежде это был обязательный порядок, и с этого мы начинали беседу со всеми звонившими по номеру 1808", – сказал Delfi 2 апреля поздно вечером волонтер 1808.