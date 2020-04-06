Апелляционный суд Литвы отменил арест Палецкиса

Апелляционный суд Литвы в понедельник отменил назначенный бывшему политику Альгирдасу Палeцкису назначенный Шяуляйским окружным судом арест на два месяца и применил более мягкую меру пресечения.

А. Палeцкис находится под арестом с октября 2018 года.

А. Палeцкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.

А. Палeцкис не признаёт обвинений.

АСЛ в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд.

В период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемыми, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.