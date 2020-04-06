Министр здравоохранения: пасхальные выходные будут критическими

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что пасхальные выходные будут критическим периодом в плане обуздания коронавируса внутри страны, и призвал людей оставаться дома и воздержаться от посещения близких.

"Пасхальные выходные будут критическими, когда могут возникнуть соблазны выйти из дома, могут возникнуть соблазны посетить своих близких, посетить родителей или бабушек и дедушек. Настоятельная просьба этого не делать", - сказал министр на пресс-конференции.

По словам А. Вериги, Литва пока "очень неплохо справляется" с ситуацией, нет таких больших случаев роста (заболеваний), как было в Италии или Испании, но если жители не будут соблюдать карантинный режим, ситуация может измениться за неделю.

Как сказал министр, правительство на этой неделе рассмотрит вопрос, продлить ли режим карантина или смягчить его условия. А. Верига говорит, что сейчас "нет никаких аргументов", в силу которых нужно ужесточить условия карантина, однако он призвал жителей сохранять спокойствие, бдительность и "не начинать вести себя необдуманно".

"Что касается облегчения - видимо, дискуссия будет не о каких-то отдельных секторах, а о возможности для населения чуть свободнее пользоваться чем бы то ни было, будь то торговля или определённые услуги, если там можно будет сохранить определённые специальные условия защиты", - сказал он.

По словам А. Вериги, эти условия - чтобы поставщик услуг мог обеспечить свою защиту, чтобы в одном месте не собирались получающие эти услуги, чтобы все пользовались средствами личной защиты.

"Но это вопрос будущего, к нему идёт подготовка, это обсуждается. Пока решений нет, но, я думаю, в ближайшем будущем точно они появятся", - заверил он.

В Литве карантин действует до 13 апреля, на время карантина ограничена большая часть торговли и услуг.