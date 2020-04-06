Жители Клайпеды жалуются на загрязнение окружающей среды

"Такова печальная реальность в Клайпеде – если вирус не прибьет, то всякие отравители окружающей среды/людей точно это сделают!", – жалуются клайпедчане в социальных сетях.

Некоторые жители Клайпеды делятся видами за окном, на подоконниках.

"У меня уже не хватает терпения. Я живу на ул. И.Канто. У меня двое детей. Не могу молчать. Уже некоторое время замечаю, что дома увеличился уровень загрязнения, – показывает женщина черную тряпку. – Прошу сделать что-нибудь, чтобы загрязнение уменьшилось, исследуйте химический состав этой пыли, ее влияние на здоровье. Выясните, соблюдает ли KLASCO требования в сфере охраны окружающей среды.

"Сколько лет жалоб, писем, статей, репортажей, обещаний, переливания из пустого в порожнее – А как пылил KLASCO, так и пылит. Весь район загрязняет тяжелыми металлами, железом,может, хромом, или еще чем ☠️☠️☠️? И никакого угрызения совести, без остановки, безнаказанность, они неподсудны!?", – возмущался другой житель района Вилтис.

Представитель порта Довиле Ринге сказала, что получила информацию о поломке на предприятии KLASCO.

"Зафиксировано, что в выходные одна из станций KLASCO в северной части не работает, вышла из строя. Дирекция порта оперативно переместит станцию, которая измеряет качество воздуха в северную часть, чтобы превентивно следить за качеством воздуха, сейчас это приоритетная зона. Хотим подчеркнуть, что даже если одна из станций не работает, компания должна обеспечить безопасность окружающей среды", – сказала представитель порта.

KLASCO только подтвердила факт поломки, но комментарий о том, почему ничего не предприняли в выходные, обещала представить позже.