Истребители НАТО дважды сопроводили самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО дважды сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.

По данным оборонного ведомства, 31 марта истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в основную часть РФ. Борт следовал заранее предоставленному летному плану, он был с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Первого апреля истребители НАТО вновь сопроводили транспортный самолет "Ан-26", летевший из континентальной части России в Калининградскую область. Самолет вновь следовал заранее предоставленному летному плану, он был с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.