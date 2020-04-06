Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 843, Латвия – 542, Эстония – 1108

BNS ru.DELFI.lt

Koronavirusas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

До середины понедельника в Балтийских странах в целом были подтверждены 2493 случая нового коронавируса, 14 смертей было зафиксировано в Литве, 19 – в Эстонии, одна – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.

Литва: подтверждено 843 случая, проведено 25 599 тестов, 14 человек скончались. Латвия: подтверждено 542 случая, проведено 21 453 теста, скончался один человек. Эстония: подтверждено 1108 случаев, проведено 21 866 тестов, скончались 19 человек.

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