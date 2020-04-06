Литва: подтверждено 843 случая, проведено 25 599 тестов, 14 человек скончались.

Латвия: подтверждено 542 случая, проведено 21 453 теста, скончался один человек.

Эстония: подтверждено 1108 случаев, проведено 21 866 тестов, скончались 19 человек.