Депутат парламента Литвы: глава Минздрава лично разрешил мне не соблюдать 14-дневную изоляцию

Член Литовского союза крестьян и зеленых, председатель парламентского комитета по Нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас рассказал почему он решил сдать образец на коронавирус и что делал, получив результат. Он видел основания для того, чтобы сдать анализ, но не видел смысла в соблюдении 14-дневной самоизоляции.

Он убежден, что соблюдал все законы, и сказал, что консультировался с министром. "29 марта я позвонил министру, пояснил обстоятельства, сказал, что результат отрицательный, спросил, надо ли мне соблюдать самоизоляцию. Министр ответил, что нет. Что я могу присутствовать на заседании ПКНБО и на пленарном заседании. Он указал, что мы должны на заседании соблюдать все правила безопасности", - сказал Гайжаускас.

Депутат сказал, что 25 марта в 11.51 ч ему позвонила его помощница и сообщила, что у нее установили коронавирус. Он подчеркнул, что последний раз женщина была в парламенте 17 марта, он в тот день с ней не контактировал.

Однако Гайжаускас знал, что 30 и 31 марта его ждет заседание комитета и парламента, а 27 марта он почувствовал определенные симптомы (першение в горле, кашель, головная боль), тогда он позвонил по номеру 1808 и зарегистрировался на тестирование.

Он сдал анализы и 28 марта получил отрицательный ответ, в котором сообщалось о необходимости самоизоляции на 14 дней.

Гайжаускас прочитал закон, на основе которого было составлено сообщение о самоизоляции на 14 дней. Он сказал, что не отвечал установленным требованиям и, как уже упоминалось, обратился за разъяснениями лично к министру.

Он также объяснил, что участвовал в волонтерской акции 20 марта, когда еще коронавирус у его помощницы не установили.

Совсем недавно стало известно, что Минздрав срочно изменил действовавший порядок и сейчас людям, которые получили отрицательный ответ теста не надо проводить 14 дней в изоляции.

"В новом тексте не осталось требования провести в изоляции 14 дней человеку, тест которого получил отрицательный результат, несмотря на то, что прежде это был обязательный порядок, и с этого мы начинали беседу со всеми звонившими по номеру 1808", – сказал Delfi 2 апреля поздно вечером волонтер 1808.

Он заметил, что никто им не объяснил причину изменений, поэтому многие волонтеры говорили о том, что это может увеличить масштабы эпидемии, поскольку даже после отрицательного ответа, если человек только-только заразился тест бывает отрицательным, такой человек может быть источником болезни.

"Самое интересное, что эти изменения, как это ни странно, были на руку депутату, и совпадение или нет - их ввели, когда журналисты обратились за комментарием и опубликовали данные о действиях депутата – есть подозрения, что коллегу пытались спасти из создавшейся ситуации, несмотря на то, что в опасности сейчас будут другие жители Литвы, поскольку смягчается режим самоизоляции", – сказал собеседник.

До сих пор все, кто сдавал образцы на анализ, должны были соблюдать изоляцию в течение 14 дней.

Гайжаускас отрицает, что порядок был изменен из-за него. По его мнению, причина этого - поступление в Литву большого количества реагентов для исследования образцов.