Regitra возобновляет свою деятельность

С 6 апреля Regitra возобновила обслуживание клиентов в соответствии с предварительной регистрацией. Это касается клиентов, которым надо зарегистрировать транспортное средство. По словам заместителя гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, пока сложно выяснить, сколько клиентов приедет в отделения.

"Открыли 32 отделения, в каждом клиентов обслуживают по предварительной записи, чтобы не было столпотворения. Количество обслуживаемых клиентов будет зависеть от потребности, пока сложно посчитать, какой она будет", – сказал Шуминас.

"Средства защиты, которые есть у работников, стандартные – антисептик, перчатки, маски", – прибавил он. По словам Шуминаса, во время карантина жители чаще всего спрашивают о проведении экзаменов по вождению.

"Самый популярный вопрос – экзамен по вождению, наши молодые люди хотят быть мобильными. Мы видим, что они массово ждут возможности сдать

экзамен, наверное, главный вопрос - именно экзамен", – сказал Шуминас.

Ранее сообщалось, что клиентам, которые привезли транспортное средство из-за границы, уже получили время визита для его регистрации, ничто не меняется – их обслужат в указанном порядке.