Оборотная сторона карантина: исследование показало изменение самочувствия жителей Литвы

Исследование эмоционального климата в Литве по заказу Центра мониторинга прав человека было проведено 25–30 марта. Оно показало, что коронавирус (COVID 19) серьезно ухудшил эмоциональное состояние людей.

Количество людей испытывающих эмоциональное беспокойство увеличилось в 2,5 раза (с 26,1% до 64,3%), грусть – больше чем в 2 раза (с 21,9% до 46,8%), злость – почти в 2 раза (с 19,8% до 35,6%), сообщается в пресс-релизе.

"Такой скачок отрицательных эмоций очень опасен и для физического здоровья людей. Известно, что отрицательные эмоции негативно влияют на иммунную систему, на состояние сосудов, желудочно-кишечного тракта, поэтому неизбежно скажется на статистике смертности. Ненормально выросшее чувство беспокойства и злобы скажется на взаимоотношениях между людьми, насилии в ближайшем окружении, приводит к тому, что люди наносят вред самим себе", – сказал глава центра Гинтарас Хоментаускас.

Глава Baltijos tyrimai социолог Раса Алишаускене сказала, что из-за роста стресса страдает критическое мышление: немалая часть жителей в такой период попадается на удочку мошенников.

Опрос также показал, что жители ищут помощи психологов.

"Скачок негативных эмоций лишь отчасти обусловлен сложившейся ситуацией, условиями жизни. Я думаю, ответственные лица слишком уж запугивают людей вместо того, чтобы успокаивать их. Понятно желание мобилизовать людей, призвать к ответственному поведению, но страх – не единственное средство. Еще одна серьезная ошибка – деление общества на нас, здоровых, и тех, "иных" – зараженных, приехавших и т.д. Это вызывает недовольство другими, раскалывает общество. Неслучайно, в кризис количество людей, которое не рассчитывает на помощь соседей, сократилось с 81,2 до 61,9%", – сказал Хоментаускас.

исследование показало, что несмотря на негативные явления, общество не утратило доверия к власти. Количество людей, которые уверены на помощь властей, не сократилось и осталось прежним – 30%.

В опросе участвовали 517 респондентов.