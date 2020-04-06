Представитель правительства: в ближайшее время в Литве может фиксироваться скачок смертности от коронавируса

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис 6 апреля утром представил новейшую информацию о коронавирусе в Литве. Он сказал, что в ближайшее время в стране может фиксироваться скачок смертности от коронавируса.

"32 случая вчера были положительные, общее количество 843. Всего проверили 26 000 человек. В выходные 4 человека скончались, всего 14 летальных исходов", – сказал Сурплис.

По его словам, нынешняя ситуация показывает две тенденции.

"Проявляются две тенденции. Увеличилось количество тяжелых случаев, опыт других стран, наши модели показывают, что в ближайшее время может наблюдаться скачок смертности. Это снова говорит о том же – несмотря на то, что приближается Пасха, нельзя контактировать с родственниками старшего возраста", – сказал Сурплис.

"Вторая тенденция, которая должна вскоре проявиться, в ближайшее время должен наблюдаться скачок случаев выздоровления. Пока таких случаев 7, это нормально. Пик заражения был 14 дней назад. Вот вот будем наблюдать за выздоровлением", – сказал он.

Советник премьера порадовался, что лаборатории проверили почти все скопившиеся образцы.

"Вчера проверили 1954 образцов, хочу обратить внимание на то, что количество непроверенных - 4651. Лаборатории проверили около 3000 из накопившихся. Да, министр принял рекомендацию остановить прием новых образцов в мобильных пунктах. Но как мы видели в Шяуляй, в других городах, в выходные, количество желающих провериться снижается. Можем порадоваться, что в лабораториях разница уменьшилась", – сказал он.

На вопрос, можно ли говорить о смягчении условий карантина, Сурплис призвал не снимать маски.

"Самая большая ошибка, какую мы сейчас можем сделать - расслабиться", – сказал он.

"Я прогнозирую, что карантин будет продлен, иначе и быть не может. На каких условиях его продлят, решит правительство", – сказал он.