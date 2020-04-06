Инспекторы проверяют торговцев: во время пандемии по-прежнему спекулянты продают маски и антисептики

Инспекторы Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) проводят проверки торговцев средствами защиты от коронавируса.

Вильнюсское управление СРФП сообщило, что был задержан торговец, который продавал 100 респираторов KN-95 за 350 евро. Во время проверки выяснилось, что у него не было ни бизнес-удостоверения, ни справки об индивидуальной деятельности. Был составлен протокол за торговлю без необходимых разрешений. Торговца ждет штраф от 450 до 3450 евро.

Вильнюсские инспекторы также выявили еще случай торговли одноразовыми масками и респираторами. Этот торговец сказал, что может предложить 150 одноразовых масок за 135 евро. Выяснилось, что и у этого торговца не было документов на коммерческую деятельность.

Еще один вильнюсец предлагал инспекторам две 10 л емкости с антисептиком за 140 евро. На емкостях не было этикеток. Во всех трех случаях были составлены протоколы, нарушителей ждут штрафы.

Клайпедские инспекторы проверили 5 жителей и две компании.

Во время проверки выяснилось, что жители продают респираторы, маски и антисептик без необходимых документов. Составлены протоколы, будут назначены штрафы.

Клайпедской и Плунгесской компаниям назначат штрафы за торговлю антисептиком и респираторами, поскольку они нарушили правила коммерческой деятельности и не выдавали чеки.

В Шяуляй и Паневежисе проверяли торговцев антисептиками. Двум нарушителям назначены по половине минимального штрафа за деятельность без документов.

За такую деятельность грозит штраф 390-1100 евро, а за повторное нарушение 2400 евро.

СРФП проверяет происхождение товаров и проверяет торговцев.