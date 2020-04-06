Не весь литовский бизнес переживает черный период: обходятся без помощи государства, нанимают новых работников

Пока часть литовских компаний отправляет работников в неоплачиваемый отпуск, фиксирует простой или увольняет, есть бизнес, который успешно справляется с создавшейся ситуацией и уверяет, что не намерен пользоваться помощью государства в этот период. По словам представителей компаний – сегодня они сами жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом (COVID-19) и возможно, даже доплатят деньги тем работникам, которые находится в отпуске по уходу за детьми.

Одна из таких компаний – Telia. Несмотря на то, что ее представитель Рамунас Багдонас признал в интервью Delfi, что первые недели карантина для компании были серьезным вызовом, больше всего хлопот доставил именно рост клиентов и изменение их привычек.

Он сказал, что с началом карантина количество голосовых сообщений увеличилось на 70%, международный поток в интернете увеличился на 40%, а передача данных по мобильному интернету увеличилась на 10%. Несмотря на то, что салоны компании сейчас закрыты, в интернете торговля выросла почти в два раза.

Что касается работников, Богданас сказал, что компания пока внимательно следит за действиями властей, но планом по оказанию помощи бизнеса пока пользоваться не собирается. "Наоборот – мы перевели 50 000 евро фонду по снижению ущерба от COVID-19, учрежденному Минфином, и за 50 000 евро купили 500 планшетных компьютеров в рамках помощи Министерства образования "Школа на дому", – сказал он.

"Сегодня у нас работают все коллеги, никто не сидит дома из-за простоя", – продолжил представитель компании, заметив, что в планах - трудоустройство новых работников, только на прошлой неделе должны были принять примерно 50 человек.

За помощью к правительству не обращался и литовский филиал банка Danske Bank

"Коронавирус и сложившаяся в связи с ним ситуация стала значительным вызовом для бизнеса и в том числе для государства. У нас даже не было вопроса о том, кто в этом период должен содержать наших работников", - сказал гендиректор Рамунас Бичулайтис. Сегодня в компании работают 4000, 99% работают дистанционно. С 16 марта компания приняла 30 новых работников.

Гендиректор компании ИТ Colombus Lietuva Довидас Зинкявичюс сказал, что компании этой сферы не особенно пользуются средствами помощи правительства.

Он сказал, что субсидии за простой предназначены для спасения людей с небольшими доходами, а в случае с высококвалифицированным персоналом они не действенны (если речь идет о зарплате более 1500 евро "на руки").

"В таком случае благосостояние работников ухудшается в три раза. В нашем случае простой - не вариант. Это последняя мера, но не знаю, воспользовался бы ею я, ведь в таком случае лучше уволить людей и выплатить им выходные пособия", – сказал директор.

Он заметил, что сейчас компания рассматривает возможность выплаты дополнительных средств работникам, находящимся в отпуске по уходу за детьми, чтобы поддержать их финансово (они будут получать 100% зарплат).