Коронавирус в Литве: важнейшие новости выходных

BNS представляет обзор самых важных новостей о ситуации с коронавирусами в Литве в субботу и воскресенье.

Распространение вируса. В субботу утром было обнаружено 75 новых случаев коронавируса, проверены 2944 образца, 40 новых случаев были обнаружены в воскресенье, и еще 2269 образцов проверены. Общее число выявленных случаев коронавируса, согласно данным на воскресенье, достигло 811. Число смертей от коронавируса в Литве достигло 12.

Уменьшился объем. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал в пятницу вечером решение о том, что в воскресенье и понедельник муниципальные администрации Литвы должны обеспечить, чтобы в городе было «не более одного мобильного пункта» и чтобы он собирал образцы для проверки на коронавирус "не более 6 часов в день". В ночь на воскресенье из-за неисправности технического оборудования работа лаборатории больницы Клайпедского университета была остановлена, но ожидается, что она будет возобновлена после того, как была запущена ранее запланированная ранее установка системы Roshe. Витаутас Зимницкас, глава Национальной лаборатории общественного здравоохранения, заявляет, что нарушенная работа лаборатории не влияет на количество протестированных образцов.

Средства защиты. В субботу премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил, что более 2000 коробок одноразовой медицинской одежды и хирургических масок прибыло в Литву из Китая, а Lietuvos Geležinkeliai объявила, что по железной дороге были доставлены 300 000 медицинских масок по заказу инициативы "Держитесь, медики!".

Ситуация в больницах. Из-за нарушения инфекционного контроля деятельность значительной части Клайпедской университетской больницы была приостановлена. В больнице оказывают услуги только отделения акушерства и гинекологии, онкологии и инфекционных заболеваний. Вечером в пятницу стало ясно, что был восстановлен глава Каунасской клинической больницы Альбинас Науджюнас, которого отстранили неделю назад после того, как премьер-министр Саулюс Сквернялис возмутился опубликованными фотографиями, где одноразовая медицинская защитная одежда была упакована в мешки.

Возвращение граждан. После того, как Литва закрыла свое воздушное пространство ночью с пятницы на субботу, последние самолеты с возвращающимися литовцами приземлятся в Вильнюсе на выходных. В субботу из Минска прибыли 87 пассажиров, в воскресенье вечером ожидается прибытие самолета со 106 пассажирами из белорусской столицы. Люди, возвращающиеся из Перу, Саудовской Аравии, Индии и других стран, прибывают специальными рейсами, организованными Министерством иностранных дел Литвы. После закрытия воздушного пространства полеты могут быть организованы только с разрешения министров иностранных дел и транспорта.