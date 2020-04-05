Полностью смятый BMW в поле: босой молодой человек без сознания, кто был за рулем – непонятно

Айнис Гурявичюс ru.DELFI.lt

В ночь с субботы на воскресенье, примерно в час, в экстренные службы поступило сообщение о том, что люди в Шальчининкайском районе, между деревнями Милькунай и Рудня, заметили, как с дороги в поле съехала машина BMW. Судя по тому, насколько сильно повреждена машина, она не раз перевернулась.

Бывшие неподалеку пограничники первыми прибыли на место происшествия. Полиция и скорая помощь вскоре приехали. В BMW людей не было. Довольно далеко от разбитой машины был найден парень без обуви. Придя в сознание, Марек (2000 г.р.) сказал полиции, что он пассажир BMW. По его словам, Богдан (1986 г.р.), сожитель сестры Марека, ехал вместе с ним. Куда исчез Богдан, Марек не знал. Все стало ясно, когда сестра Марека (сожительница Богдана) прибыла на место происшествия. Оказывается, пострадавший Богдан отправился в соседнюю деревню Рудня после аварии, оттуда позвонил своей сожительнице, сказал, что он и ее брат попали в аварию, и попросил отвезти его домой. Отвез сосед. Скорая помощь доставила пострадавшего из дома в больницу Шальчининкай, а оттуда его отвезли в Вильнюс из-за ранения ноги. Богдан сказал, что Марек был за рулем. Когда сестра Марека прибыла на место происшествия, брат уже был доставлен в больницу. По предварительным данным, у него травма позвоночника. Как заявили Delfi полицейские, так как никто не признался в том, кто был за рулем, они вызвали криминалиста. Скоро должно стать ясно, кто из мужчин был за рулем. По данным полиции, оба участника аварии пили в тот вечер. Взят анализ их крови.

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