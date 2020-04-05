Поведение арендодателей возмутило многих предпринимателей: дохода нет, но требуют оплаты

В эти дни люди, занимающиеся различными видами деятельности в Каунасе, делятся разнообразным опытом: от очень положительных примеров до полностью негативных. Владельцы магазинов, салонов красоты и кафе, арендующие помещения, находятся в отчаянии - не все арендодатели идут на уговоры, а государство до сих пор не принимает необходимых решений по отсрочкам арендной платы.

В начале эпидемии коронавируса на портал Kas vyksta Kaune пришло вдохновляющее послание: коллектив студии красоты Irėja, расположенной на улице Дубингю в Каунасе, просили поблагодарить хозяев помещения салона, которые, как только был объявлен карантин (что привело к остановке деятельности сферы услуг красоты) на неограниченное время отменили арендную плату.

"Вы не можете себе представить, как мы им благодарны. Мы не ожидали такого замечательного поступка, все женщины команды взволнованы таким пониманием - это большой подарок для нас в этот трудный момент", - написали сотрудники, оставшиеся без работы и без дохода, большинство из которых еще и воспитывают маленьких детей.

Однако такие примеры, к сожалению, в Каунасе составляют меньшинство. Большинство деловых сообщений, которые попадают в редакцию, являются негативными. Люди жалуются на то, что, хотя они не могут осуществлять эту деятельность, поскольку она запрещена государством, арендодатели все же требуют уплаты арендной платы.

Владельцы одного роскошного обувного магазина на аллее Лайсвес сказали, что им снизили арендную плату только на 15%, хотя нет уверенности в том, когда они смогут открыть магазин. Владельцы магазинов соглашаются покрывать счета за коммунальные услуги, возможные проценты по банковским сборам за покупку помещений, но требование платить символически сниженную арендную плату за помещения, в которых находится закрытый магазин, уму непостижимо.

"Очевидно, что арендодатели не несут никаких дополнительных затрат, они просто хотят продолжать получать прибыль от сложившейся ситуации. Цинизму нет предела", - пишут читатели.

С юридической точки зрения ситуацию прокомментировала адвокат конторы Advocatera Раймонда Лазаускене:

"В соответствии с ситуацией в стране сегодня, для которой нет прецедентов и не было сформировано прецедентного права, возникает много вопросов. Очень частый из них - можно ли расторгнуть договор аренды в силу форс-мажорных обстоятельств и быть освобожденным от договорных обязательств, таких как плата за аренду за несколько месяцев, расторжение договора и т.д.

Министерство экономики и инноваций предоставило разъяснения относительно выполнения договорных обязательств и применения форс-мажорных обстоятельств в экстремальной ситуации и карантинный период:

"Мы хотели бы обратить внимание всех предпринимателей на то, что объявленная чрезвычайная ситуация в стране не освобождает компании от выполнения своих договорных обязательств. Попытки решить свои проблемы и использовать ситуацию за счет других недопустимы и противоречат принципу солидарности, который сегодня должен полностью соблюдаться.

В этих особых и сложных обстоятельствах важно не подрывать взаимное доверие и не создавать опасные прецеденты. Поэтому мы предпринимаем превентивные меры и призываем бизнес-сообщество соблюдать требования, изложенные в законодательстве", - говорит министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, исполняющий обязанности министра экономики и инноваций.

В этом контексте необходимо сначала проанализировать договор и оценить, приняла ли сторона все меры, необходимые для выполнения своих договорных обязательств, и можно ли было предвидеть вспышку коронавируса и связанные с ней ограничения, поскольку запрет на торговлю не является форс-мажорным обстоятельством.