Предлагается со следующего года объявить 13 января выходным днем

В следующем году, когда Литва будет отмечать тридцатую годовщину 13 января, этот день должен быть объявлен выходным, предлагают два представителя правящих Сейма.

Эугениюс Йовайша и Арунас Гумуляускас, председатели комитета Сейма по образованию и науке и Комиссии по борьбе за свободу и государственной исторической памяти, подготовили проект постановления Сейма, в котором 13 января 2021 года был бы объявлен нерабочим днем.

По их мнению, необходимо оценить исключительную важность этой даты в борьбе литовского народа за свободу и независимость.

По словам А. Гумуляускаса, большинство парламентариев хотели бы включить 13 января, День защитников свободы, в список нерабочих дней, но нет соглашения о том, от какого выходного пришлось ты отказаться взамен, поскольку в Литве уже больше нерабочих дней, чем в среднем по Европейскому союзу.

"Поскольку выходных дней много, предложения о том, от каких дней можно отказаться, могут быть враждебно восприняты определенной частью общества. Например, предложение отказаться от 1 мая в качестве праздника для профсоюзов, которые сейчас укрепляются, означает недовольство. Некоторые упоминают, что следует отказаться от праздника Вознесения, что вызывает недовольство у католиков, другие против отмены Ивана Купала", - заявил BNS парламентарий.

"Я думаю, что здесь был сделан компромиссный, центристский шаг, согласно которому 13 января 2021 года, когда пройдет 30 лет с тех событий, является огромным историческим праздником", - сказал А. Гумуляускас.

Он надеется, что, возможно, парламент следующей каденции включит 13 января в список нерабочих дней в Трудовом кодексе.