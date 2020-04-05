Заразившийся коронавирусом мужчина рассказал, через что он прошел: признается, что солгал

Первый случай коронавируса в Литве был зафиксирован 28 февраля в Шяуляй у женщины, которая вернулась из-за границы. После этой новости в стране началось обследование тех, кто недавно был или вернулся из очагов распространения коронавируса. Тем не менее, Дарюс (известен редакции), который недавно никуда не ездил, связался с Delfi и рассказал, через что ему пришлось пройти и сколько времени понадобилось, чтобы, наконец, сделать тест. По словам мужчины, когда он полностью потерял надежду, ему пришлось солгать.

"Я решил поделиться этой историей со СМИ, потому что хотел сообщить о берущей верх несправедливости. Возможно, это история ничего не изменит, но нам доводилось общаться со знакомыми и друзьями, которые оказались в похожей ситуации, наш опыт был очень похожим. Я просто хотел подчеркнуть, что мой случай точно не уникальный, и в Литве их больше", - заверил он редакцию Delfi.

Плохо себя чувствовал после просмотра матча в баре

Дарюс сказал, что все началось 10 марта, когда еще не был объявлен карантин и в Литве была обычная жизнь.

"Тем вечером мы с другом решили пойти в бар в Старом городе Вильнюса, чтобы посмотреть футбол. Как всегда, мы посмотрели и разъехались по домам. Но уже на следующий день мне позвонил друг и сообщил, что у него поднялась температура до 37, 8, и пожаловался на то, что чувствует все симптомы гриппа. Я не могу комментировать, что он делал дальше, но он просто хотел сказать мне ".

По словам мужчины, после звонка друга он продолжал жить нормальной жизнью, посещал торговый центр, но не имел посторонних контактов в течение этого времени.

"Вечером 13 марта я отвез своего маленького сына в клинику, к семейному врачу, чтобы ребенка осмотрели в целях профилактики. Мы приехали домой около девяти часов и я почувствовал, что у меня поднялась температура. Я измерил температуру, термометр показал, как и другу, 37, 8. Я также начал чувствовать все симптомы гриппа. Сначала я не подозревал ничего плохого, поэтому пошел спать с температурой, но на следующий день у меня начала болеть голова и глазные яблоки. Трудно было смотреть по бокам и начал чувствовать сильную усталость", - вспоминает он.

По словам Дарюса, 15 марта, можно сказать, на второй день болезни после температуры, начался кашель. Все симптомы напоминали ему сильную простуду, и он действительно не подозревал, что мог заразиться коронавирусом.

"16 марта, на третий день болезни, кашель начал стихать, но я почувствовал, что теряю чувство вкуса и обоняние, температура подскочила с нормальной 36,5 до 37,8. Окатило холодным потом. Это был, вероятно, первый показатель того, что что-то не так. Поскольку о введении карантина говорилось уже в выходные, и ритм жизнь должен был быть приостановлен, за исключением прогулки с собакой на улице - других контактов с людьми у меня не было", - сказал он.

После четырех попыток получить тест - видео

Когда состояние ухудшилось, мужчина узнал от друга, что он тоже потерял вкус и обоняние, и средства массовой информации начали писать об этих признаках как возможных симптомах коронавируса.

"Тогда я разволновался. Конечно, сначала отрицаешь, думаешь, что с тобой это произойти не может, ждешь, пока это пройдет, поэтому мы с семьей закрылись дома. Я успокаивал себя, что нет ничего серьезного. Но примерно через неделю, 22 марта, я четыре раза звонил на горячую линию коронавируса. К сожалению, теста я так и не получил".

По словам Дарюса, все те разы он рассказывал свою историю снова и снова, описывая симптомы, но ему отвечали, что не будет проводить тест, потому что не те симптомы, не туда попал, и велели ему обратиться к семейному врачу.

"В тот день я звонил через час, потому что понял, что линия очень загружена. Однако после четырех неудачных попыток я очень взбесился, потому что живу не один, у меня двое маленьких детей, жена, я просто чувствовал ответственность за них. Я должен был заботиться как об их здоровьи и благополучии, так и о своем. Из-за этого я сделал видео, которым поделился в Facebook, и высказался в нем, сказал, что волнуюсь и не знаю, за что взяться. Я также выразил обеспокоенность и попросил отозваться тех, кто также оказался в аналогичной ситуации, когда не получают тесты и не знают, болеют ли они".

Он говорит, что после того, как поделился историей, отозвались около восьми человек, и с 23 по 26 марта он еще два раза пытался позвонить на горячую линию, но ему отвечали, что он не туда попал и ему следует обратиться к семейному врачу.

"После нескольких таких звонков я решил позвонить семейному врачу, сказав, что не чувствую вкуса и запаха. Она сказала, что это есть сотни различных вирусов, вызывающих подобные симптомы, поэтому мне нужно наблюдать за собой. Она спросила, пытался ли я звонить на горячую линию, на что я ответил да. Тем не менее, врач посоветовала мне попытаться связаться с ними снова, потому что именно в те дни в Литву должны были доставить большее количество реагентов, и вполне вероятно, что по мере увеличения возможностей исследования, смогут проверить и меня", - пояснил мужчина.

По словам Дарюса, он так и сделал, снова позвонил, но свою историю болезни он немного приукрасил. Он сказал, что у него температура, за границей не был, хотя он мог контактировать с инфицированным человеком в клинике.

"Я думал, что это произведет хоть какое-то впечатление, но опять же, они отказались делать мне тест".

Солгал в последний раз

Чем дальше, тем меньше терпения было у мужчины. Наконец, 27 марта, он снова позвонил на горячую линию и на этот раз солгал, что недавно побывал за границей.

"Ситуация уже выглядела безнадежной. Я бы, вероятно, отреагировал иначе, если бы у меня не было семьи, и я жил один с самого начала. У нас есть ребенок, который также может быть в группе риска. Поэтому, когда я позвонил, я солгал, что был за границей, и сразу в тот же день, в 2 часа дня, я был записан для обследования в мобильном пункте Валакампяй. Тест сделали за пять минут, но я не получил никакой дополнительной информации о том, где проверить результат", - сказал он.

Дарюс считает, что это хорошо, что он молодой человек и имеет высокий уровень компьютерной грамотности, поэтому он узнал в Интернете, где его нужно проверить, но что делать людям постарше.

"Только через пять дней, 1 апреля, я получил положительный результат теста. Я думаю, что это позволяет мне сделать вывод, что есть больше зараженных людей, которые об этом не знают, потому что требуется много времени, чтобы попросить провести тест и, когда его сделают, ждать ответа. Хорошо, что моя семья чувствует себя хорошо, и я больше ни с кем не общался, но я думаю, что правительство лжет нам, и мы получаем устаревшую информацию. На мой взгляд, общество не знает всей ситуации", - убежден мужчина.

Теперь он, наконец, знает о диагнозе и находится в строгой самоизоляции со своей семьей до повторного обследования 13 апреля, но все же хотел предупредить других и призвать тех, кто еще не прошел обследование, не сдаваться.