Оборудование в лаборатории Клайпедской больницы сломалось: тесты на коронавирус в субботу не проводились

Лаборатория Клайпедской университетской больницы не проводила тесты на коронавирус в субботу из-за неисправности оборудования.

"Я разговаривал с главным врачом, жду информации от начальницы лаборатории. Но сегодня они должны использовать оборудование Roche, все должно работать. Я все еще не могу что-либо комментировать, я жду информации", - сказал Витаутас Зимницкас, руководитель Национальной лаборатории общественного здравоохранения.

До сих пор BNS не удалось связаться по телефону с главой Клайпедской университетской больницы В. Янушонисом.

В. Зимницкас заявил, что все образцы в Клайпеде были перераспределены в другие лаборатории.

"В Клайпеде нет ни одного образца, эти образцы были оперативно распределены среди других лабораторий, поэтому оставшихся образцов нет", - сказал глава Национального центра общественного здравоохранения.

Вчера в Литве было исследовано 2269 образцов, 23 645 образцов - с начала эпидемии. 645 образцов. Коронавирус был обнаружен у 811 человек.