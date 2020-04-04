Мэра Ширвинтос обвиняют в самоуправстве: сообщают о принудительной госпитализации женщины с коронавирусом

4 апреля в социальной сети появилась история Лауры, мать которой заболела коронавирусом. Женщина уверяет, что ее матери, у которой диагностировали коронавирус, разрешили изолироваться дома, однако мэр Ширвинтос Живиле Пинскувене вызвала скорую и полицию, чтобы они доставили женщину в Сантаришкскую больницу. Семья не понимает почему мэр самовольно приняла такое решение, а Пинскувене уверяет, что решила так поступить, узнав, что женщина себя плохо чувствует.

"Когда маме стало плохо, она позвонила по номеру 1808, ей не дали разрешение на тестирование, поскольку ее случая не было в протоколе. Назавтра ситуация изменилась, она снова позвонила. В мобильном пункте у нее взяли образец и через несколько дней стал известен ответ. Мама сообщила о нем Национальному центру общественного здравоохранения и своему семейному врачу, анализ поехал сдавать и отец. Мама чувствовала себя так, как люди чувствуют себя при вирусной инфекции. Насморк, усталость, слабость, кашель. Поскольку у нее проблемы с легкими, то тяжелое дыхание для нее не новость. У нее так бывает от пыли, от физической нагрузки. Но в общем ей не нужна была помощь врачей. Врачи горячей линии и семейный врач разрешили ей лечиться дома. А весь цирк начался, когда об этом узнала уважаемая мэр", – рассказала Лаура.

"Домой приехала скорая и полиция. Маме позвонила мэр, они разговаривали. Мама сказала, что в больницу не надо ложиться, врачи рекомендовали изолироваться дома. Маме звонили врачи скорой, спрашивали, почему ее хотят увезти в больницу? Мама спросила у них - действительно, почему, ответьте". Ей сказали, что их прислала мэр и отозвать может она. Мама снова рассказала, как себя чувствует, сказала, что присмотр врачей ей не нужен. Скора и полиция уехали. Мы думали, все разрешилось. А потом снова звонок из скорой - мы должны вас увезти", - рассказала Лаура, заметив, что ее отец лежал в Укмергской больнице в отделении в месте с первой скончавшейся от Covid-19 женщиной.

"Об этом мы узнали только из СМИ. Никто нам о риске, самоизоляции и т.д. не сообщал. Хотя нет, вру. Сообщили. Один раз через неделю позвонили, потом через две, говорили так, мы получили список тех, кто лежал в Укмерге, звоним поинтересоваться, как вы себя чувствуете. О проверке и речи не было, никто не говорил, что папа лежал с покойной в одной палате. Родители сразу взяли больничный и изолировались дома, поскольку поняли, что это неспроста. У папы почечная недостаточность IV группы, поэтому 3 раза в неделю он ездит в Укмерге на диализ. Ездит на своей машине. Его на коронавирус проверили трижды, пока результат отрицательный", – сказала женщина.

Delfi связался с Пинскувене и попросил прокомментировать ситуацию. Она сказала, что муниципалитет проверяет людей, находящихся в самоизоляции. Такие специалисты приехали к дому больной женщины и позвонили ей, но ответила не она, а ее супруг.

"Он сказал, что женщина не может помахать через окно, поскольку ей плохо.Она задыхается и специалистам точно не покажется. Тогда специалисты звонят мне и спрашивают, что делать. Я сказала, звонить мужу и спрашивать, не нужна ли скорая", – рассказала мэр. Пинскувене сказала, что подозрения усилил тот факт, что и больная женщина, и ее муж - медики, возможно они в панике.

"Мы стали думать, что делать. Пытались звонить по меру 1808, но нам не ответили. Тогда мы позвонили в скорую, и скорая приехала", – сказала мэр, заметив, что врачи сообщили ей, что женщина плохо себя чувствует. В Ширвинтос нет аппарата ИВЛ, поэтому там женщине не смогли бы оказать необходимую помощь, если это потребовалось бы.

"Мы знали, что муж женщины три раза в неделю ездит в Укмерге на процедуры. Тут человек живет вместе с другим, у которого коронавирус. Когда ему делают диализ, там бывают и другие люди. Мы позвонили в Укмерге и спросили, знают ли они, что их пациент живет с женой, у которой диагностирован коронавирус. Нам сказали, нет. <...> А ведь человек, который живет с больным коронавирусом, не может выходить из дома в магазин, в больницу и т.д. Таким людям оказывает помощь муниципалитет", – подчеркнула Пинскувене.