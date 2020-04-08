Литовец в Англии: не осталось мыла, макарон, туалетной бумаги

"Я считаю, что кризис отчасти вызван тем, что люди накупили слишком много продуктов, и другим ничего не осталось. Например, в магазинах не осталось риса, мыла, макарон и туалетной бумаги, и сейчас эти продукты можно купить только по одной-две штуки в руки", - в интервью DELFI рассказывает Витаутас, житель Хай-Уикома, города на юго-востоке Англии, расположенного на расстоянии 47 километров западнее Лондона.

44-летний Витаутас родом из Кретинги, в Англии он живет последние 15 лет и работает в южнокорейской автомобильной компании WEB-разработчиком. В данным момент — из дома.

"Из дома работать довольно тяжело, надо включать волю и правильно планировать день. На улицу нам не рекомендуют выходить, вернее, выходить можно, но не более одного раза в день. Удаленная работа неплохой вариант, но все же хотелось бы им пользоваться лишь изредка. Но пик заболеваемости у нас прогнозируют на 13 апреля, и до этого очень важно не выходить", - говорит Витаутас.

Статьи по теме: Торговые центры в Литве во время карантина увеличат зарплаты работников на 10%

Проживающий в городе Йорк уроженец итальянской Сардини Роберто в интервью DELFI подчеркнул, что Великобритания опоздала с введением карантина. Он также отмечает, что на Сардинии не так много жертв, как в других регионах Италии.

"Однако и там страх ощутим. Я лично знал одного мужчину, владельца паба, который умер от коронавируса, а ему было всего 42 года. Когда он умер, я понял, что чрезвычайная ситуация стала реальной и может коснуться любого из нас", - рассказывает Роберто.

Выходить нельзя, остаться

По данным на 8 апреля в Великобритании зарегистрировано уже 55 000 случаев заражения коронавирусом, при этом 6100 человек скончались. Только 7 апреля умерло более 780 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неделю назад сообщил, что у него обнаружен коронавирус. Выступая в видео, опубликованном в Твиттере, Джонсон сказал: "У меня все еще температура. Поэтому, в соответствии с рекомендациями правительства, я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока сам этот симптом не исчезнет. Но мы постоянно работаем над нашей программой, чтобы победить вирус". Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Джонсон объявил общенациональный карантин 23 марта. С начала пандемии от коронавируса в стране уже скончалось больше людей, чем в Китае, отмечает BBC.

Недавно в стране был принят закон, запрещающий выходить на улицу "без разумного оправдания", что подразумевает покупку товаров первой необходимости, занятия спортом (один раз в день, рядом с местом проживания), обращение за медицинской помощью, поездки на работу, участие в похоронах члена семьи, посещение детей разведенными родителями и т.д.

Коллеги заболели коронавирусом

Как рассказывает Витаутас, его жизнь с началом карантина не изменилась кардинально, разве что работать пришлось из дома. Литовец с сожалением отмечает, что некоторое время назад британцы поддались панике и начали массово скупать продукты.

"Сейчас в магазины людей впускают в ограниченном количестве, но больших очередей я не видел, да, приходится подождать пять минут, но не более. У нас все бросаются в магазины с утра пораньше, пока есть товары, но я как раз иду вечером, когда людей нет, правда и товаров тоже нет. Но в таком случае и сэкономить можно", - невесело шутит Витаутас.

Витаутас работает в компании, головной офис которой находится в Южной Корее, и отмечает, что некоторые коллеги, побывавшие в этой стране, заболели коронавирусом.

"Но надо сказать, что этой стране удалось вовремя обуздать эпидемию. В Европе с этим сложнее, потому что люди привыкли свободно жить. В Англии с введением карантина очень сильно тянули, видимо, думали, что если слишком рано запретишь общаться, то люди не смогут долго сидеть на карантине, они хотели вводить его постепенно. Сначала просили, чтобы люди не выходили на улицу, но потом уже ввели запреты. Но в целом на две недели, я считаю, опоздали. Меня однажды остановили полицейские и спросили, куда я еду. Я объяснил, что выбрался на прогулку, меня не оштрафовали, но посоветовали остаться дома", - рассказывает литовец.

Пик прогнозируют на 13 апреля

В феврале Витаутас побывал в Литве у родителей в Кретинге. В аэропорту Паланги уже стояли медики и приглашали людей провериться, когда же он вернулся в Лондон, там еще проверками и не пахло.

Литовец отмечает, что после введения карантина его распорядок дня не сильно изменился — разве что он стал чаще мыть руки, но маску не носит.

"В новостях Национальная служба здравоохранения Великобритании, сообщает, что есть опасения, что в больницах может не хватить мест, а также оборудования для искусственной вентиляции лёгких. Пик заболеваемости у нас прогнозируют на 13 апреля, и до этого очень важно не выходить из дома. Это очень важно, потому что молодёжь долгое время не реагировала на призывы властей и все равно выходила на улицу тусоваться. Ведь молодёжи в общем-то эта болезнь почти не грозит, а вот других заразить они могут", - делится наблюдениями Витаутас.

Руководство его компании зарплаты не снизило, хотя продажи машин заметно упали. Появившееся свободное время тут советуют использовать для повышения квалификации и прохождения различных онлайн-курсов.

"Наша компания не обращалась за помощью к правительству. Насколько нам известно, они собственными средствами протянут до июня, но я знаю, что другие компании уменьшили зарплаты на 20%, ведь многие кафе гостиницы сейчас закрыты. Для экономики это тяжелое время, но для окружающей среды — замечательное ,так как самолёты не летают, в Венеции вода никогда еще не была такой чистой, как сейчас, а в Нью-Йорке зарегистрирован самый чистый воздух за последние 10 лет. Получается, что вирус в этом направлении сделал больше, чем все политики вместе взятые", - ищет положительные моменты в происходящем литовец.

В данный момент Витаутас живет со своим старшим сыном, младшие двое детей живут с матерью.

"Моему старшему сыну 19 лет, он работает на складе, и карантин его не коснулся, он продолжает работу. С младшими детьми сначала было проблематично видеться из-за карантина, но потом власти пересмотрели свои решения и сейчас по выходным я могу брать детей к себе. Так что, да, конечно, родители могут видеть своих детей, в противном случае это было бы конечно абсурдная ситуация", - заключает литовец.

Итальянец: людей можно было спасти

Проживающий в северо-восточном британском городе Йорк итальянец Роберто уверен, что правительство Великобритании опоздало с введением карантина.

"Я считаю, что правительство потеряло драгоценное время. Сначала продвигая так называемый "стадный иммунитет", затем отступая под давлением некоторых ученых. С моей точки зрения, многие жизни можно было бы спасти, особенно в Лондоне, если бы правительство ввело строгий карантин на одну или две недели раньше", - сказал в интервью DELFI Роберто.

Сам итальянец работает в ИТ-компании и успешно перешел на удаленку.

"Мне повезло, моя компания достаточно большая, чтобы гарантировать занятость для всех. Поскольку это ИТ-компания, мы можем работать дома и проводить встречи по скайпу. Это работает довольно хорошо. Небольшие компании сократили свой персонал, а правительство будет выплачивать людям пособия — до 80% зарплаты. Я беспокоюсь о тех людях, которые теряют работу. Работа может быть очень важна для поддержания психического здоровья во время этой чрезвычайной ситуации. Многие люди тут одиноки, а сейчас не могут выйти", - говорит Роберто.

В целом он подчеркивает британские самообладание и оптимизм: люди сохраняют спокойствие.

"Тем не менее, в продуктовых магазинах по-прежнему сложно найти продукты - макаронные изделия, мясо, консервы и продукты длительного хранения, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства. Я лично получаю еду из небольшого магазина и счастлив, потому что мы помогаем малому бизнесу выжить во время этого кризиса. В целом людей на улицах мало. Кстати, и природа берет свое, я видел фотографии косуль, разгуливающих по улицам", - рассказывает Роберто.

Итальянец является уроженцем Кальяри, столицы итальянского острова Сардиния, где, по его словам, зафиксировано не так много жертв, как в других регионах Италии.

"Однако и там страх ощутим. Моя семья в порядке, но я беспокоюсь о старших родственниках. Я лично знал одного мужчину, владельца паба, который умер от коронавируса, а ему было всего 42 года. Когда он умер, я понял, что чрезвычайная ситуация стала реальной и может ударить по любому из нас. Никто до сих пор не знает, почему в Италии так много жертв. Говорят, это из-за среднего возраста населения, который намного выше, чем в других странах на севере Европы, но я вижу, что Испания, Франция и Великобритания сравниваются сейчас по цифрам. Италия, будучи такой важной туристической достопримечательностью, не могла не повлиять на распространение вируса как внутри страны, так и за ее пределами", - отмечает житель Йорка.

Роберто воспитывает четырехмесячного ребенка, для него было большим облегчением узнать, что иммунная система детей может бороться с вирусом, и число жертв среди новорожденных очень мало. "Национальная служба здравоохранения Великобритании обеспечивает вакцинацию новорожденных. Следующий наш визит к врачу запланирован на ближайшие дни, но я думаю, что из-за сложной ситуации в стране он будет перенесен", - заключает итальянец.