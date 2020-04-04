Литовский профессор: по мере роста числа больных COVID-19 становится яснее механизм заражения вирусом

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас уверяет, что по мере распространения коронавируса (COVID-19) поступает больше информации о нем. Это надо учитывать для более точного прогноза распространения и сдерживания инфекции.

Профессор Чаплинскас на фейсбуке заметил, что появилось больше информации о распространении коронавируса. Он рассказал, что способов несколько: симптомное распространение, предсимптомное распространение и бессимптомное распространение.

По словам профессора, симптомное распространение – заражение от человека с симптомами. Сейчас в Литве обследуют только тех, у кого есть симптомы. В публикациях сообщается, что чаще всего заражаются именно от тех, у кого есть симптомы, при близком контакте с такими людьми, при вздыхании зараженного воздуха, или при контакте с зараженными поверхностями и вещами. Больше всего заразных частиц выделяется на ранней стадии болезни из верхних дыхательных путей (носа и горла), поэтому люди чаще всего заражаются в первые три дня с момента начала болезни.

Профессор заметил, что инкубационный период COVID-19 – время от заражения до появления первых симптомов – в среднем 5-6 дней, но иногда до 14 дней. В этот предсимптомный период некоторые люди также могут быть заразными. Поэтому в этот период человек также представляет опасность.

В ходе поиска и исследования контактов заболевших людей были установлены случаи заражения в предсимптомный период. У некоторых людей анализ на COVID-19 бывает положительным за 1-3 дня до появления симптомов. На данном этапе заражение происходит воздушно-капельным путем или через инфицированные поверхности.

По словам Чаплинскаса, у половины инфицированных симптомы появляются только на 6 день, однако легкие бессимптомные случаи могут остаться незамеченными. Согласно статистическому моделированию, у 17,9% зараженных симптомы не проявляются. Бессимптомный подтвержденный в лаборатории случай – это человек, у которого тест показывает COVID-19, но симптомов нет. Такой человек тоже может быть заразным. Бессимптомные случаи были установлены, когда проверяли контактировавших людей.

Он рассказал, что из 3711 пассажира и члена команды круизного Diamond Princes у 19,2% установили вирус, у 46,5% из них он был бессимптомный.

"В результате анализа пандемии в 375 китайских городах, выяснили, что 86% случаев были бессимптомные или с легкими симптомами. При этом именно эти случаи привели к 79% дальнейших заражений. В Италии большинство (50-75%) зараженных, особенно молодых людей, не чувствуют симптомов, но заражают других людей. Поэтому надо проверять всех, чтобы выявить и изолировать больных, особенно врачей, которые сами того не подозревая, могут заразить коллег или пациентов. Итальянские ученые акцентируют, что самые главные вопросы, которые надо решать - это бессимптомные и легкие случаи болезни, которые влияют на ее распространение и возможность, что дети - фактор этой пандемии", – пояснил профессор.