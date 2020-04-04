С сегодняшнего дня Литва закрыла авиационное и паромное пассажирское сообщение

В ночь с пятницы на субботу вступил в силу запрет правительства Литвы на пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду.

В субботу и в воскресенье в порядке исключения в Вильнюсский аэропорт еще прилетят два самолета из Минска с гражданами Литвы, которые возвращаются из-за границы через столицу Беларуси. Они приобрели билеты еще до того, как правительство приняло новый порядок.

На паромах еще смогут вернуться те граждане Литвы, которые купили билеты до 1 апреля.

Отныне авиарейсы в Литву будут организовываться только в порядке исключения и с разрешения министра иностранных дел, транспорта и глав других ведомств.

Такие ограничения будут действовать на протяжении всего карантина в Литве (как минимум до 13 апреля).