В пятницу за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 26 человек

Глава группы правительства по информированию общества Гедрюс Сурплис сообщает, что 3 апреля за нарушение режима самоизоляции в Литве оштрафовали 26 человек.

"Вчера за нарушение правил карантина и самоизоляции в Литве оштрафовали 26 человек. Я надеюсь, что и в Пальмовое воскресенье мы воздержимся от массовых мероприятий. Литовское терпение сейчас – большая ценность. И это действительно действенное оружие против коронавируса", – писал в фейсбуке Сурплис.

По словам пресс-секретаря полиции Рамунаса Матониса, полиция 3 апреля получила 133 сообщения о нарушении правил карантина и самоизоляции, 26 человек получили штрафы.

Напомним, что карантин в Литве введен 16 марта и действует до 13 апреля.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу административных правонарушений, которые увеличивают штрафы за нарушения правил карантина и расширяют круг ведомств, назначающих штрафы.

Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право на составление протоколов нарушений.