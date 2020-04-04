В Клайпеде коронавирус унес жизнь еще одного человека комментарий Минздрава

4 апреля журналистка Агне Букартайте сообщила, что от коронавируса скончалась ее мама. 83-летняя женщина бывший врач Станислава Букартине находилась на лечении в глазном отделении Клайпедской больницы. Глазное отделение этой больницы было закрыто из-за коронавируса.

Журналистка у себя на фейсбуке писала, что ее мама была прекрасной мамой и очень хорошим врачом.

"К такому моменту можешь готовиться и 10 лет, но утренний звонок с незнакомого номера всегда может быть неожиданным. Отвечая, чувствуешь, что могут сообщить, но еще не знаешь. Это мгновенье тишины, проносится масса воспоминаний. Врач Станислава Букартене ушла из жизни в ночь на 4 апреля. Соболезнования", – писала Букартайте.

Минздрав Литвы подтвердил, что в стране зафиксирована десятая смерть от коронавируса (COVID-19). Скончалась бывший врач, которая лечилась в Клайпедской больнице. Женщина входила в группу риска.

В сообщении сказано, что глава Минздрава Аурелиюс Верига приносит соболезнование близким покойной.