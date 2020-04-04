В Мексике приостановят производство пива Corona

Мексиканская фирма Grupo Modelo намерена временно прекратить производство пива Corona и других брендов, экспортируемых в 180 стран, после того, как его деловые операции были объявлены несущественными в соответствии с правительственным распоряжением, направленным на сдерживание коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что приостановка производства будет введена в действие с воскресенья, компания уже сокращает производство своей продукции до уровня, на котором может возобновиться после снятия чрезвычайных мер. "Если федеральное правительство сочтет целесообразным дать разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, мы готовы ввести в действие план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", - говорится в заявлении Grupo Modelo.

Напомним, в магазинах США полки с пивом Corona стоят нетронутыми. Многие американцы отказываются теперь пить это самое продаваемое ранее пиво, связывая его с коронавирусом. Страх сильнее разумных доводов и не помогают даже вывешенные объявления в магазинах: "Вы не заразитесь коронавирусом, выпивая пиво Corona".

В январе-феврале компания-производитель потеряла около 300 миллионов долларов из-за снижения спроса в Китае. Потом такая же ситуация сложилась и в США. Это худшие времена для Grupo Modelo за последние 10 лет.

Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить несущественные операции после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек. На данный момент в стране насчитывается 1510 подтвержденных случаев заболевания, 50 человек умерли, еще 633 выздоровели.

1 апреля главы нескольких международных организаций предупредили, что ситуация вокруг коронавируса грозит перебоями с поставками продовольствия. По их словам, в разгар закрытия государственных границ должны быть предприняты "все усилия, чтобы товарные потоки текли как можно свободнее, особенно для того, чтобы избежать продовольственного дефицита".

В этом контексте СМИ напоминают, что после финансового кризиса 2007 года Индия и Вьетнам ограничили экспорт риса, за чем последовали беспорядки в ряде развивающихся стран, вызванные ростом цен на рис.

В свою очередь главы ВОЗ, ВТО и ФАО указали на миграцию рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве и столкнувшейся с ограничениями на перемещения из-за массового закрытия границ. СМИ уточняют, что в данный момент стала ясной зависимость сельскохозяйственного производства в некоторых странах от притока иностранной рабочей силы. Так, выращивание многих культур в США оказалось под угрозой из-за нехватки сезонных рабочих из Мексики, приезжающих на заработки в США. Аналогичные явления наблюдаются в Западной Европе, которая полагается на рабочих из Северной Африки и стран Восточной Европы.

Кроме этого, заявление ВОЗ, ВТО и ФАО призывает обеспечить безопасность работников, занятых в торговле едой. СМИ поясняют, что ранее часть сотрудников супермаркетов в Италии и Франции отказалась выходить на работу, ссылаясь на недостаток мер по защите их здоровья. С похожими проблемами столкнулась торговая сеть Whole Foods в США.