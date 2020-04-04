Во время карантина стала активнее дезинформация: исследование фейковых новостей

"Фармацевтическая промышленность скрывает информацию о том, что витамин C убивает коронавирус", "Литва выбрала естественный отбор – выживут только самые сильные", "НАТО "помогает" Литве, распространяя коронавирус COVID-19". Это всего несколько ложных новостей, которые появились в последнее время, а аналитик инициативы Demaskuok.lt Альгирдас Казлаускас обращает внимание на то, что именно введение карантина и перенос общественной жизни в интернет активизировал фейковые новости. Demaskuok.lt исследовал и обобщил фейковые новости за первые две недели карантина в Литве.

"Анализ информации за первые две недели позволяет выделить две яркие тенденции в Литве, раскрывающие цель дезинформации. Во-первых, целенаправленно пытались подорвать доверие общества к авторитетам – системе здравоохранения, академикам, врачам и к науке вообще. Во-вторых, пытались поколебать веру людей в демократические образования, которые поддерживают мир во всем мире – НАТО и ЕС", – сказал аналитик Demaskuok.lt.

16-29 марта Demaskuok.lt зафиксировал 135 случаев пропаганды и дезинформации на литовских и российских порталах и в Facebook. 7 из 10 фейковых новостей распространяли именно в социальной сети.

Основные источники такой информации - это группы, в которых обсуждают коронавирус, крупнейшие из них – Coronavirus COVID19 и ⚠ Koronavirusas ⚠ (COVID-19), в них появляется особенно много фейковых новостей. Также выясняли, что в этот период пишут на российских и литовских интернет-сайтах – установили около 50 случаев искажения информации, больше всего на сайтах RuBaltic, SputnikNews и BukimeVieningi.

По словам Казлаускаса, самая большая проблема в том, что в такой информации есть доля правды, это делает фейк более убедительным.

"К сожалению, во многие фейки жизнь вдохнула неадекватная реакция, как местной, так иностранной власти на потенциал распространения коронавируса и связанной с этим боязнью смерти", – заметил аналитик Demaskuok.lt.

"Поэтому в поисках виновных в кризисе сейчас особенно важно не подрывать доверие общества к важнейшим вещам, которые до сих пор обеспечивали порядок в жизни – уважение к правам человека, демократии и научным достижениям", - заметил специалист. В социальных сетях развивали различные темы и нарративы.

В Facebook наблюдалось больше вовлечения и распространения – около 492 000 возможной аудитории, получили информацию о панике в мире: карантине, самых плохих зарубежных примеров и нехватке товаров. Другая широко распространяемая информация – "вирус был намеренно создан в лаборатории" (больше 421 000) и "существуют способы лечения COVID-19" (почти 382 000 потенциальной аудитории).

Аналитики Demaskuok.lt обращают внимание на то, что не во всех группах о коронавирусе в Facebook распространяют дезинформацию – в группе Koronavirusas – tikra info, в которой больше 37 000 человек в это время фейковых новостей не было.

Между тем на литовских и российских сайтах больше всего внимания уделяли темам НАТО и ЕС, писали, что они не справляются с ситуацией, равно как страны Балтии и Литва.

"Литве не удается пресечь пандемию COVID-19", "НАТО Литва не волнует" – об этом чаще всего писали на сайтах. Даже были отдельные заметки о том, что Литва в ответе за распространение коронавируса в Крыму и рассуждения о том, что Россия могла бы спасти страны Балтии от COVID-19.

Demaskuok.lt – национальная инициатива, которая сплотила представителей общества, СМИ и государства для борьбы с фейкам, которые вызывают хаос и подрывают доверие к стране.

Организация представила свою деятельность в 17 странах, в их числе – США, Германии, Великобритании, Франции, Сербии и др.