Увольнения во время карантина в Литве: в день по 5000 заявок

Раминта Ракауске ru.DELFI.lt

Всего в марте "Содра" получила 44 300 сообщений об увольнении работников. Это на 2200 меньше, по сравнению с данными за март 2019 года, но это не окончательные данные. Согласно информации Службы занятости, только за время карантина поступило 758 уведомлений о групповых увольнениях.

Как видно из представленных данных, с начала марта до карантина поступило 18 800 уведомлений, но в первые дни карантина количество резко увеличилось. 16 марта количество заявок выросло почти в два раза, до 3000, а за всю неделю 8500. На второй неделе карантина эти данные увеличились до 9000. До середины этой недели поступило еще больше заявок, было ясно, что общее количество вырастет еще значительнее, до 2 апреля поступило 11 000 заявок, а 31 марта их было почти 5000 за день. Статьи по теме: Беседа владельца популярного вильнюсского бара с увольняемым работником: хочешь денег или закроем вопрос? После объявления карантина в Литве работники жалуются в профсоюзы: увольняют безо всяких объяснений "Содра" предупредила, что это предварительные данные, они еще будут меняться. "Работодатели еще могут подать заявки о мартовских увольнениях. Поэтому окончательное количество может значительно измениться", – заметили представители "Содры". За время карантина, с 16 по 31 марта, больше всего работников, по данным "Содры" уволили кафе, рестораны, гостиницы, строительные компании, бары, обувные магазины, магазины одежды, швейные ателье, авторемонтные мастерские, мебельные предприятия. Служба занятости рассказала, какие компании в марте уволили больше всего работников. На первом месте - ЗАО GetJet Airlines, которая планирует уволить 370 человек. Об увольнениях сообщило ЗАО Theca Furniture, которое планирует уволить 87 работников, ЗАО Lyderio grupė - 83. Всего с начала карантина до 2 апреля в рамках групповых увольнений информировали об увольнении 758 человек.

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