Президент Литвы подписал поправки - наказывать за нарушение карантина будут строже

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу административных правонарушений, которые увеличивают штрафы за нарушения правил карантина и расширяют круг ведомств, назначающих штрафы, подтвердил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право на составление протоколов нарушений.

До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могли только специалисты здравоохранения.

Карантин в Литве введен 16 марта, с тем, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране он будет продолжаться минимум до 13 апреля.