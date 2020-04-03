В Литву идет сказочно теплая погода

В Литву идет настоящая весна, потеплеет с начала следующей недели.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тересе Каунене рассказала о том, какие изменения нас ждут.

В субботу погоду еще обусловит оконечность южного циклона. Давление будет расти, прояснений станет больше, однако во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие.

Ночью осадки будут смешанными - мокрый снег, дождь. Будет дуть сильный ветер. Ночью 15-17, днем 15 м/с. Ночью будет от 0 до 2 градусов мороза на востоке и до 3 градусов тепла на взморье.

В сырых местах возможен гололед. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В воскресенье давление поднимется. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 0-4 градусов мороза, только у моря 0-1 градус тепла. Днем будет 7-12, а на юго-западе до 13 градусов тепла.

В понедельник придет тепло. Осадков не ожидается, будет солнечно

Ночью будет тепло, только на востоке может быть 1-2 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 10-15, а в Сувалькии, Южной Жемайтии до 16 градусов.

Во вторник снова будет тепло. Синоптики прогнозируют, что вторник будет самым теплым днем этого периода. Осадков не ожидается. Будет солнечно.

Ночью температура будет положительной на всей территории Литвы. Будет 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. Только на взморье будет около 10-13 градусов тепла.

В среду вероятность дождя невелика, однако над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Погода немного изменится. Днем будет дуть сильный западный ветер. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла, на взморье около 10 градусов.