Коронавирус опасен и для детей: кто входит в группу риска

В последнее время все чаще сообщается о том, что коронавирус в ряде стран стал причиной смерти детей. До сих пор это чаще исключения, но все же такие новости вызывают беспокойства у родителей. Врач-педиатр Витаутас Усонис предположил, кто из детей входит в группу риска.

По словам профессора, что касается как детей, так и взрослых, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, особенно если болезни связаны с дыхательной системой и сердцем. "При коронавирусе самое уязвимое место - легкие, именно в них находят изменения. Вторая важная система – кровообращение. Красные кровяные тела переносят кислород. Если их деятельность нарушена, кислород не попадает, появляются осложнения, проблемы с дыханием", – сказал медик.

А как обстоят дела с детьми, у которых зафиксированы такие болезни, как астма, аллергия, малокровие, плюс дети с разными генетическими заболеваниями. "Конечно, дети с хроническими заболеваниями входят в группу риска из-за этих общих проблем. Коронавирус опасен тем, что может вызвать воспаление легких. Но основная проблема в том, что наш организм не подготовлен к этому заболеванию. Этим он отличается от гриппа. Все мы когда-то болели гриппом. Сейчас пришла пандемия коронавируса, поскольку ни у кого нет подготовленного иммунитета. Это касается всех – и взрослых и детей. С другой стороны, нужно время, чтобы увидеть, как этот вирус влияет на организм – как детский, так и взрослый", – сказал профессор.

Он заметил, что в Литве еще не прошла эпидемия гриппа, а перепутать грипп с коронавирусом, особенно на детях легко. А могут ли в одном организме быть оба вируса? "Два вируса в организме точно не подерутся, они по-дружески поделят территорию. Кроме того, грипп и коронавирус повреждают разные органы. Грипп больше воздействует на верхние дыхательные пути, а коронавирус – на нижние, т.е. легкие. Но мы так сконцентрировались на коронавирусе, что совсем забыли о гриппе. А это несправедливо", – сказал профессор.

По его словам, первые симптомы гриппа очень похожи на симптомы коронавируса: температура, головная боль. "В интернете есть и конкретные симптомы, но они общие. Но когда речь идет о конкретном человеке, различить сложно. Поэтому детей все же в первую очередь надо проверять не на коронавирус, а на грипп, поскольку этот результат поступает быстро. Это важно по двум причинам. Во-первых, чтобы исключить подозрения на коронавирус, во-вторых – есть действенные антивирусные препараты, которые надо применять в первые трое суток. Они дают хороший результат. Можно лишь гадать, как взаимодействуют коронавирус и грипп в одном организме, но можно предположить, что тут нет ничего хорошего. Правда, это всего лишь мои предположения. Чтобы дать ответ, нужно время", – сказал доктор.

В наше время, к сожалению, большинство не может попасть в поликлинику даже, чтобы сдать анализ на грипп. "Плохо, что это так, но если состояние ребенка неплохое, то в больницу везти его не надо. Однако многие родители все же привозят детей в больницу, получают указания и едут лечиться домой. Родители боятся оставаться в больнице из-за коронавируса, а приемное отделение не заполняет места на всякий случай", – заметил врач.

"Грипп опасен для детей дошкольного возраста. Особенно до года. Младенцы очень тяжело переносят грипп. Правда, их спасает иная социальная активность. Они обычно бывают дома. Больше вероятность заболеть в детских садах. Однако в Литве есть вакцина от гриппа, родители охотно прививают детей", – сказал Усонис.

Он напомнил, что, несмотря на то, что дети обычно болеют коронавирусом в легкой форме, очень важно соблюдать карантин.