Об увольнении уведомления получили сотни людей: в основном работники турфирм, транспортных компаний

Из-за карантина, объявленного в связи с коронавирусом, в Литве некоторые компании намерены уволить работников или уже уволили их. Больше всего увольнений в турфирмах, транспортных и торговых компаниях.

Согласно данным Службы занятости, с 16 марта об увольнениях уведомили 10 компаний, увольняют 717 человек. Это количество увеличилось бы, если бы прибавить данные об увольнениях, которыми располагает "Содра".

Исландская туристическая компания Arctic Adventures 2 апреля уведомила об увольнении 14 работников, всего в компании работают 75 человек.

По данным "Содры", Novaturas с 20 февраля уволила 24 человек, в компании осталось 120 работников.

Компания из сферы общепита Grūstė в феврале уволила 87 человек, в ней осталось 520 работников.

Компания Akropolis Group, которая управляет ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, уволила 10 человек (97 осталось), а компания Olego transportas (Ollex) – 40 (осталось 227).

Об увольнении 370 человек в марте сообщила компания GetJet Airlines, которая с начала карантина уже уволила 110 человек (осталось 273).

Компания A. Zakaro firma, которой принадлежат магазины Batų kalnas, с начала карантина уволила 114 человек (осталось 109), паневежская компания Linas уменьшила количество работников с 57 до 43, строительная Hidrostatyba – с 149 до 103, мебельная Theca furniture – с 764 до 691.

Напомним, что в Литве с 16 марта действует карантин, закрыты все магазины (кроме продовольственных и аптек), места развлечений, кафе и рестораны, кроме тех, которые готовят еду на вынос.