Снижения цен ждут не только покупатели недвижимости: на что могут рассчитывать арендаторы?

Кризис, вызванный распространением коронавируса в мире, на какое-то время заморозил туристический сектор, сектор услуг проживания и даже приобретения недвижимости. Правда, явные перемены есть и на рынке аренды. Внимательные жители уже заметили, что цены на аренду пошли на спад, кроме того, появился выбор. Насколько снизились цены, и сколько это будет длиться?

Покупатели надеются, что из-за кризиса продавцы снизят цены на недвижимость, а продавцы надеются "переждать" сложный период.

Однако эксперт и владелец компании Capital home Раса Миткене убеждена, что цены в сфере недвижимости снизятся.

"Цены однозначно снизятся, поскольку такое значительное потрясение на рынке не пройдет бесследно", – сказала она и заметила, что пока не может сказать, насколько снизятся цены - все будет зависеть от того, сколько будет длиться кризис в Литве и в мире, и какими будут последствия.

Кроме того, по словам эксперта, трудно прогнозировать, сколько времени потребуется на оживление рынка, но ясно одно: перемены в ценах будут видны уже через месяц.

Но, по словам Миткене, брокеры готовятся к продажам, поскольку во время карантина многие, сидя дома, определятся с вопросом смены жилья или покупки второго.

"Люди обращаются, мы планируем продавать квартиры и дома. Работа продолжается. Что нас останавливает - это осмотр жилья, в нем участвует немного людей, они бывают в масках, перчатках. Кроме того, пускаем только мотивированных, кто действительно хочет купить. Когда на рынке увеличивается спрос, как это сейчас, будут меняться цены. В выигрыше будут те, кто снизит цену", – убеждена специалист.

Она сказала, что на снижение цен надеются не только покупатели, но и арендаторы. Специалисты, по словам Миткене, уже видят снижение цен. Это видят и арендодатели.

"Мы рекомендуем несколько снизить цену на аренду на время карантина. Если стоимость аренды до 500 евро, рекомендуем снизить хотя бы на 50 евро, если больше – то пропорционально плате. Мы считаем, что во время карантина надо проявить солидарность. Правда, некоторые арендаторы хотят расторгнуть договор в надежде, что цены снизятся и они смогут снять более дешевое жилье", – рассказала Миткене.

Представитель Ober-Haus Марюс Чулада также подтвердил, что цены на аренду некоторых объектов уже снизились, но пока не стоит делать далеко идущие выводы.

"Прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы, подводить статистику, но, по данным на порталах цены снизились на 5-10%. Особенно это касается дорогих объектов", – отметил Чулада.

По словам специалиста, пока владельцы и компании не спешат снижать цены, но покупатели, у которых есть деньги, ждут снижения цен. Похожая ситуация.

"Если тебе принадлежит жилье, отопительный сезон еще не завершился, на тебя давит арендатор, то придется определиться - самому платить за пустую квартиру или снизить плату на 10%", – сказал эксперт.

Однако представитель Resolution Джюгинта Дауётайте сказала, что радоваться снижению цен на аренду пока рано. По ее словам, более низкая цена - скорее исключение, чем правило.

За последние недели из Литвы уехало много гастарбайтеров, которые арендовали жилье. Были и те, кто покинул Вильнюс, лишившись работы. Не надо забывать и о вернувшихся к родителям студентах. Кроме того, на рынок долгосрочной аренды вернулись те, кто сдавал жилье на короткое время. Поэтому, по крайней мере в Вильнюсе, свободного жилья стало больше.