В Паневежскую больницу доставлена отравившаяся лаком для волос девочка

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Полиция информирует, что в Паневежскую больницу доставлена отравившаяся лаком для волос малолетняя девочка.

3 апреля, в 00.24 ч. в приемное отделение Паневежской больницы была доставлена девочка (2018 г.р.) с симптомами отравления парами аэрозоля. По предварительным данным, ребенок дома отравился лаком для волос. Ведется расследование.

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