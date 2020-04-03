3 апреля, в 00.24 ч. в приемное отделение Паневежской больницы была доставлена девочка (2018 г.р.) с симптомами отравления парами аэрозоля.
По предварительным данным, ребенок дома отравился лаком для волос.
Ведется расследование.
Полиция информирует, что в Паневежскую больницу доставлена отравившаяся лаком для волос малолетняя девочка.
3 апреля, в 00.24 ч. в приемное отделение Паневежской больницы была доставлена девочка (2018 г.р.) с симптомами отравления парами аэрозоля.
По предварительным данным, ребенок дома отравился лаком для волос.
Ведется расследование.