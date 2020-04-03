Опрос: карантин уже сказался на финансах жителей Литвы

Социологические исследования показывают, что жители Литвы уже сейчас испытывают отрицательные психологические и финансовые последствия карантина, связанного с коронавирусом, однако склонны одобрить ужесточение введенных мер.

Жители одобрили бы запрет на выход из дома и даже на передвижение по стране.

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 24–26 марта. Его результаты показали, что 92% жителей одобряют двухнедельную изоляцию вернувшихся из-за границы. 71% одобряет ужесточение режима карантина, например, чтобы из дома разрешалось выходить только в случае крайней необходимости. Между тем 61% одобряет запрет на перемещение внутри страны – чтобы оно было возможно только по спецпропускам.

Согласно исследованию, ограничение движения по территории страны одобряют респонденты младше 30 лет (53% в группе 18-29 лет).

Несмотря на то, что жители толерантно относятся к возможному ужесточению карантина, многие из них замечают, что после двух недель ощущают отрицательные психологические, физические и финансовые последствия такого решения.

Психологически карантин отрицательно подействовал на 66% респондентов. 28% сказали, что ощущают финансовые последствия. Лица младше 30 лет жалуются на ухудшение физического состояния, а на психологические проблемы - люди старше 50 лет и женщины.

Карантин отрицательно сказался и на финансах жителей, больше трети населения (39%) утверждает, что после первой недели карантина их финансовое состояние ухудшилось. 33% сказали, что из-за ограничений ухудшились возможности их профессиональной деятельности.

Карантин в Литве действует с 16 марта, его продлили до 13 апреля. В этот период нельзя выезжать за границу, закрыты магазины за исключением продовольственных и аптек, не работают кафе и рестораны. Кроме того, запрещено встречаться с людьми. Закрыты дошкольные, школьные и другие образовательные учреждения. Жителям рекомендуют работать из дома. Из дома рекомендуют выходить в масках и респираторах.

В общественных местах нельзя ходить больше чем по два человека и полагается соблюдать дистанцию в 2 м. В магазин должен ходить лишь один член семьи.

31 марта парламент Литвы ужесточил штрафы за нарушение правил самоизоляции. Физическим лицам грозят штрафы в размере 500-1500 евро, а юридическим 1500-6000 евро.