Профессор сравнил прогнозы США и Литвы: с трудом, но еще можем вырулить

В четверг вечером профессор Витаутас Касюлявичюс представил прогнозы по преодолению коронавируса в штате Миссисипи, который насчитывает примерно такое же количество жителей, как Литва.

По его словам, если наши врачи будут обеспечены всем необходимым, то мы преодолеем кризис.

"Апрель для литовской системы здравоохранения будет очень тяжелым месяцем. В больницах, принимающих пациентов с COVID-19, поток растет, случаи становятся все более тяжелыми. Постепенно мы выходим в зону турбулентности.

Прогнозы - нелегкое дело, но они важны для планирования ресурсов. В Миссисипи 2,976 млн. жителей, а в Канзасе 2,913 млн. Эти штаты по количеству жителей близки Литве. На случай пандемии COVID-19 потребность в стационарных койках составляет 1831-3392, а в отделениях интенсивной терапии 277-0512. В пиковое время потребность в аппаратах ИВЛ в Канзасе составляет 221 и 410 в Миссисипи. https://covid19.healthdata.org/projections

С этим стоит ознакомиться и Литве. Если в США модель пандемии хотя бы немного соответствует литовской, то можно прогнозировать похожую потребность в койках, реанимационных отделениях и аппаратах ИВЛ. При разумном управлении карантином можно прогнозировать, что пусть и с трудом, но мы можем вырулить. Но для этого нужны условия - врачи должны быть в безопасности. И не только в COVID-19 больницах. Ведь может быть так, что аппараты ИВЛ будут, а работать будет некому", - писал Касюлявичюс в Facebook.