Премьер-министр Литвы обратился к пенсионерам: призывает никуда не выходить из дома

2 апреля вечером премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обратился к пенсионерам с просьбой не выходить из дома даже в теплую и солнечную погоду. Премьер говорил и о пенсиях, заверив, что их снижать не будут и выплачивать будут своевременно.

По его словам, правительство делает все, что может, чтобы обуздать кризис, вызванный коронавирусом в Литве, однако необходимо также, чтобы сознательность проявили и граждане. Премьер напомнил и о том, какую помощь могут получить пенсионеры.

Уважаемые пенсионеры Литвы,

ради вашей безопасности хочу представить вам действия правительства.

Коронавирус COVID-19 во всем мире основную опасность представляет для людей старшего возраста. И в Литве мы видим, что самый большой процент заболевших - люди старшего возраста. В Литве этим вирусом болеют больше 600 человек. Девять пожилых людей скончались. У всех были хронические заболевания. Мы делаем все возможное, чтобы защитить вас. Чтобы избежать печальной судьбы Италии, Испании и других стран, в ближайшие недели мы должны выполнить две важные задачи.

Во-первых, обеспечить полную готовность нашей системы здравоохранения. Это обязательство правительство выполняет днем и ночью. На этой неделе в наши аэропорты летят самолеты, доставляющие необходимые средства защиты и реагенты для проведения анализов. Мы закупаем аппараты ИВЛ и кислородные аппараты. Для госпитализации нетяжелых пациентов готовят санатории и реабилитационные центры, чтобы людей, находящихся в тяжелом состоянии можно было лечить в больницах.

Вторая важная задача – до минимума ограничить контакты между людьми, чтобы снизить возможность заражения. Это ваша обязанность. Вы каждый день слышите призыв не выходить из дома, носить маски, закрывать лицо шарфами или платками и не встречаться с детьми и внуками. это серьезное предупреждение, обоснованное рекомендациями ученых. Карантин, как действующий способ превенции, используют многие страны мира.

Поэтому искренне прошу: не выходите из дома. даже в самые теплые весенние дни не выходите в скверы и парки. Еду, лекарства и другие необходимые вещи вам у двери могут оставить близкие, работники муниципалитета или волонтеры. Центр гражданской инициативы "Вместе мы сильны" готов оказать вам необходимую помощь. Звонить по номеру 1827 и скажите, в чем вы нуждаетесь.

Хочу успокоить - это касается пенсий. Не обращайте внимание на слухи. Ответственно заявляю, пенсии не снизят и будут выплачивать вовремя.

Мы хотим, чтобы вы получили деньги безопасным способом. Если возможно, получайте пенсии на свой счет, оплачивайте счета по интернету.

Специалисты "Содры" готовы помочь вам сделать это. Звоните по номеру 1883.

И в конце, хочу сказать о важном – это ваше здоровье. Если у вас поднимется температура, начнется кашель, появится першение в горле, звоните по номеру 1808 и просите, чтобы вас проверили на коронавирус.

Если вам больше 65 лет или у вас есть хронические заболевания, звоните по номеру 112. Врачи скорой доставят вас в одну из основных больниц.

Еще раз скажу: давайте переживем карантин дома, а не в реанимации.

Благодарю за понимание и желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения.