Из Минска в Вильнюс в выходные прилетят еще два самолета с соотечественниками

BNS ru.DELFI.lt

Из Минска в Вильнюс в выходные прилетят еще два самолета с соотечественниками, сказала BNS пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: