Жительница Вильнюса пожаловалась на "группы полуголых белорусов": нарушают карантин

В редакцию Delfi обратилась читатель, которая хочет выяснить, для чего нужен карантин в Литве?

"Я живу в Вильнюсе, на ул. Ауку. Самый центр города. На первом этаже дома действует, не знаю, как назвать, наверное, хостел, хозяевам которого уже несколько лет наплевать на жителей дома.

Каждую неделю сюда привозят матерящихся, дерущихся, пьянствующих белорусов. Кажется, на работу, возможно, они работают на стройке. Неоднократно жители вызывали полицию.

Уже несколько лет подряд, обычно по вечерам, они группами стоят под окнами, курят и другими способами загрязняют общественное место. Они беспрестанно матерятся, кричат, ходят по улице полуголые, эти гости Вильнюса.

То же самое было и в последние дни марта. Фото высылаю. А сейчас о карантине.

Как известно, надо проветривать помещения. Это невозможно. Окна не откроешь – в комнату идет сигаретный дым. Под окнами матерятся и курят по 6-7 человек, а то и больше. А ведь рекомендуют не собираться группами.

Второй момент. Здоровы ли эти люди? Если их где-то проверят перед приездом, где гарантия, что через 4-5 дней они не заболеют? И тогда будут распространять болезнь. Мимо этих бранящихся людей в дом возвращаются его жители с детьми", - писала читатель.

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Заведующий отдела общественного порядка Вильнюсский мэрии Анджей Диникис обещал, что эту информацию проверят.

"Вильнюсский муниципалитет уже получал жалобы вильнюсцев из-за шума приезжих в этом доме. В ближайшее время специалисты проверят это место и то, как приезжие соблюдают карантин, расскажут об ответственности за нарушение правил", – сказал Диникис.