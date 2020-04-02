Живущих за границей литовцев просят не ехать на родину на Пасху

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис призывает работающих за границей соотечественников не приезжать на Пасху на родину.

По его словам, из-за эпидемии такое решение слишком рискованное.

"Хочу обратить внимание тех, кому возвращаться в Литву не обязательно. Если вы запланировали пасхальные каникулы, а работается за границей, я призываю вас отказаться от планов вернуться домой. Вам придется 14 дней провести в условиях жесткого карантина, в изоляции", – сказал он, подчеркнув, что с одной стороны полиция следит за соблюдением правил карантина, а с другой вернувшиеся домой могут заразить своих близких.

"Поймите, вместо пасхального зайца вы можете привезти близким коронавирус", – подчеркнул Сурплис.