Премьер-министр Литвы: если просьбы не действуют, подействуют штрафы

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после заседания в правительства по вопросу коронавируса (COVID–19) сообщил еще несколько важных для общества вещей.

"Во-первых, мы можем чувствовать себя в безопасности. Сегодня на заседании комитета COVID–19 глава полиции подтвердил, что полиция готова, внимательно следит за ситуацией, моделирует все возможные сценарии и готовится к ним.

Уже сейчас каждый день патрулирует в два раза больше экипажей чем обычно. Формируют дополнительные экипажи с участием военных, Службы внутренней безопасности, если понадобится, они будут дежурить с полицией", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что основное внимание уделяется общественным местам, говорят со старостами и другими представителями власти.

"Я попросил, чтобы гарантировали соблюдение правил карантина. Это уже сейчас делают с помощью разных мер. Не только традиционных, например, используют звонки и т.д. У полиции есть доступ к базе данных тех людей, которые должны находиться в самоизоляции, это облегчает работу", – сказал премьер.

Он напомнил, что после принятых парламентом поправок полиция получила больше полномочий в деле контроля не соблюдающих карантин граждан.

"Когда наблюдаешь за поведением некоторых граждан, видишь статистику полиции, понимаешь, что сегодня это очень нужно. Похоже, просьбы и призывы на безответственных граждан не действуют. Что ж, в таком случае должны помочь штрафы", – писал он.

Сквернялис сказал, что уровень преступности снизился на 20%, тяжких и очень тяжких преступлений стало наполовину меньше.

"Но появились новые угрозы, о которых полиция знает, и верю, она к ним готова", – сказал он.

"И еще. Сегодня было принято решение в связи с иностранными гражданами, которые управляют большегрузными машинами, они транзитом ездят через Литву. Напоминаю, что движение товаров и грузов не ограничено. Но отныне всех водителей на КПП будут проверять. Если водители будут с насморком, температурой или другими симптомами коронавируса – их в Литву впускать не будут", – сообщил премьер.