Клайпедская полиция расследует нарушение: больная коронавирусом женщина выгуливала собаку

Клайпедская полиция 2 апреля сообщила, что начато расследование по факту нарушения режима изоляции больным коронавирусом человеком.

Полиция начала расследование после того, как поступило заявление от одного гражданина, который сообщил, что больная коронавирусом соседка не соблюдает режим самоизоляции и выходит на улицу.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли женщину с собакой на улице. Женщина была в маске, но без перчаток.

Начато расследование по факту нарушения правил по борьбе с инфекционным заболеванием. Больной человек, знающий о своей болезни, представляет угрозу для других жителей.

За это нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы.

Люди, у которых установили коронавирус, обязаны соблюдать условия самоизоляции.

В Литве на данный момент зафиксированы 649 случаев коронавируса, инфекция унесла жизни 9 человек.