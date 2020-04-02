Вызовы дистанционного обучения кажутся неподъемными: родители просят объявить об окончании учебного года

Больше 18 000 человек в Литве подписали петицию, в которой просят учесть тот факт, что не все в Литве могут подключиться к интернету. Мало того, из-за большой нагрузки не выдерживает платформа дистанционного обучения – слаженная работа невозможна. Родители говорят, что у них есть и другие дела, они не могут только сидеть с детьми у компьютера.

Разные школы используют разные платформы. Из-за карантина многие родители работают дистанционно, а дети, которые постоянно просят включить то одну, то другую программу, выводят из себя даже самых терпеливых родителей.

Наконец – как реагировать на просьбу учителя начальной школы, который просит, чтобы ребенок создал презентацию в Powerpoint? Ведь детей этому никто не учил. Родители рассказывают, что на этой неделе им не только приходилось устранять разные технические неполадки, но и репетиторствовать – это утомляет и родителей и детей.

Одна мама пожаловалась, что у нее 4 детей (3 школьника и младенец), ей сложно объяснять по три разные темы.

Началось дистанционное обучение с серьезных проблем с системами. В Литве 300 000 учеников – серверы не выдерживают такую нагрузку.

Министр науки и образования Альгирдас Монкявичюс говорил о возможности завершить этот учебный год и переводе детей в следующий класс. Тем более, что такое решение уже приняли в других странах. Однако в таком случае следующий учебный год будет интенсивнее. Однако пока в Литве решили продолжить обучение дистанционно.

Министр говорил о том, что были приобретены 35 000 компьютеров, которые раздали малоимущим семьям. Помощь обежали и многодетным семьям (в таких семьях не хватает 18 000 компьютеров). Delfi получил обращение от имени всех родителей и учеников.

"Мы не можем молчать. Мы считаем, что было бы разумным завершить этот учебный год. От дистанционного обучения нет никакой пользы, программы зависают, у некоторых учеников нет условий для обучения. Нагрузки нечеловеческие, ученики сидят за уроками весь день, не успевают выполнить все задания. Сложно и родителям, ведь они параллельно заняты другой работой. А подумал ли кто-то об учителях? У них тоже есть семьи, а они вынуждены весь день работать, искать задания, кто в это время смотрит за их детьми?", – сказано в письме.

Петицию об окончании учебного года подписали 18 354 человек.

Глава Šviesа, которая администрирует платформу Eduka klasė, Милда Юоне заметила, что мощности системы увеличиваются, учителям оказывают помощь.

Она не отрицала, что в понедельник было немало проблем с подключением к EDUKA klasė.

"За последние сутки много сделано для того, чтобы проблем с подключением не было. Сейчас в системе есть больше 300 цифровых учебников, 140 книг для учителей и 24 000 заданий", – сказала Юоне.

Если у вас возникли проблемы с подключением к платформе, звоните по номеру +370 614 22022, пишите по эл. почте klase@eduka.lt, dienynas@eduka.lt.