Нелегально, но люди покупают: что показывают быстрые тесты на коронавирус

Минздрав Литвы и эксперты постоянно говорят о том, что быстрые тесты на коронавирус не дают надежный результат, однако жители все равно их покупают в интернете, а рассказанные людьми истории подтверждают опасения экспертов.

В аптеках такие тесты не продают. "Ситуация меняется очень быстро, но по моим данным на сегодня, в аптеках таких тестов нет", – сказала глава Литовской ассоциации аптек Дангуте Микутене.

Участники рынка рассказали Delfi, что они месяц назад интересовались у Минздрава, можно ли продавать такие тесты, можно ли подтвердить их надежность. Однако ответ был отрицательным, поэтому такой товар решено было не ввозить.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала Delfi, что в настоящее время нет разрешения на продажу такого товара, значит, продажа таких тестов нелегальна. Чтобы их можно было продавать легально, надо получить разрешения Службы аккредитации.

Однако истории, с которыми ознакомился Delfi свидетельствуют, что люди такие тесты покупают. Результаты этих тестов не были подтверждены. Рассказал мэр Скуодасского района Пятрас Пушинскас.

"Один наш врач купил кажется 7 таких тестов. Некоторые случаи исследовали. Был случай, когда показал небольшое количество делений, проверили в Клайпеде - не подтвердилось", – сказал Пушинскас.

По его словам, в социальных сетях была еще одна история - тест сделала фармацевт и объявила, что у нее коронавирус.

"Ее увезли на скорой врачи в спецодежде, взяли образец в Клайпеде. Однако ответ был отрицательным", – сказал мэр.

По его словам, тесты купил врач, интересующийся новинками.

"Потом я получил переписку. Компания которая поставляла тесты была удивлена такому результату, но у нас такой факт", – сказал Пушинскас.

Ненадежность таких тестов подтвердил и один вильнюсец, у которого диагностировали коронавирус, хотя быстрый тест показал отрицательный ответ.

На заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения пришли к выводу, что такие тесты не могут использоваться для диагностики. Вице-министр здравоохранения Лина Юрушявичене сказала, что государство их купило, но планирует применять на позднем этапе, чтобы выяснить, какое количество жителей болело коронавирусом.

"Однако эксперты категорически высказываются против использования таких тестов для диагностики", – заметила вице-министр.

"Некоторые западные страны запретили использование таких тестов, чтобы не вводить общество в заблуждение", – сказала Юрушявичене.

"Мы решили проверять людей с симптомами. В таком случае тестирование целесообразно", – заметила вице-министр.